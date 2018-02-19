بعد رفع حصار داعش.. الغذاء يشق طريقه صوب دير الزور

أثناء الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على دير الزور في سوريا لمدة ثلاث سنوات ونصف، لم يجد السكان ما يكفيهم من الغذاء ومستلزمات الحياة الأساسية، إذ لم تتمكن الوكالات الإنسانية من الوصول إلى المحافظة.كان علي يتقاسم مع أخيه ما يتمكنان من الحصول عليه من غذاء، ويضطر الكبار إلى البقاء جوعى ليطعموا الأطفال."أنا وأخي كنا نتقاسم الطعام. ظللنا صابرين، نحرم أنفسنا من الأكل، لنطعم الأطفال. وبفضل الله تحسنت الأوضاع."