أردوغان يحذر النظام السوري من "عواقب" الاتفاق مع الأكراد

أكدت مصادر إعلامية تركية أن الرئيس التركي طيب إردوغان قال لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الاثنين: إن الحكومة السورية ستواجه عواقب إذا أبرمت اتفاقا مع وحدات حماية الشعب الكردية ضد العملية العسكرية التركية.

وذكرت القناة التلفزيونية التركية أن إردوغان قال لبوتين إن الهجوم التركي المسمى "عملية غصن الزيتون" سيستمر كما هو مخطط له.

وقال مصدر في مكتب إردوغان إن الرئيسين أجريا اتصالا هاتفيا في وقت سابق يوم الاثنين بحثا خلاله أحدث التطورات في منطقتي إدلب وعفرين بسوريا.

اتفاق عسكري بين الأكراد والنظام

تصريحات أردوغان تتزامن مع إعلان التلفزيون الرسمي السوري بأن قوات متحالفة مع الحكومة ستدخل منطقة عفرين، عقب تأكيدات لمسؤول كردي على التوصل لاتفاق مع الجيش السوري لمساعدة القوات الكردية في صد هجوم تركي هناك.

وردا على ذلك قالت تركيا إنها سترحب بأي تحرك سوري إلى داخل عفرين للتخلص من وحدات حماية الشعب الكردية ولكن إذا دخلت القوات السورية لحماية المقاتلين الأكراد فسيستمر الهجوم التركي.

وقال مسؤول كردي سوري ثان إن القوات الموالية للحكومة السورية لم تصل إلى عفرين اليوم، مضيفاً أن ضغوطا خارجية قد تحول دون تنفيذ الاتفاق الذي كان من المفترض إعلانه رسميا اليوم.

وبدأت تركيا عمليتها في المنطقة الشهر الماضي مع فصائل معارضة سورية متحالفة معها لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية مرتبطة بمتمردين على أراضيها وتهديدا أمنيا لحدودها.

وزاد الهجوم من تعقيد شبكة الصراعات والتحالفات في شمال سوريا بين كل من القوات الكردية والحكومة السورية وفصائل المعارضة وتركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا.

سانا تؤكد أن قوات تابعة للنظام عفرين ستدخل خلال ساعات

لكن مسؤولا كرديا سوريا كبيرا قال يوم الأحد إن القوات الكردية السورية وحكومة دمشق توصلتا لاتفاق على دخول الجيش السوري منطقة عفرين وقد يُنفذ خلال يومين.

وتحظى كل الاتفاقات بين الحكومة السورية والأكراد بمتابعة عن كثب لأنها قد تكون محورية في تحديد مسار الحرب في المستقبل إذ يسيطر الجانبان على مساحات من الأراضي أكبر من أي طرف آخر في الصراع.

ورغم تبني حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ووحدات حماية الشعب الكردية رؤى مختلفة تماما لمستقبل سوريا كما أن قواتهم اشتبكت في بعض الأوقات تجنب الطرفان إلى حد كبير الصراع المباشر خلال الحرب.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مراسلها في حلب التي تبعد 35 كيلومترا عن عفرين قوله إن "مجموعات من القوات الشعبية ستصل خلال ساعات إلى منطقة عفرين لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي".

اتفاق يتعلق فقط بالجوانب العسكرية

قال بدران جيا كرد الذي يعمل مستشارا للإدارة التي يرأسها الأكراد بشمال سوريا وتدير قطاعات من منطقة شمال البلاد لرويترز إن قوات الجيش السوري ستنتشر على طول بعض المواقع الحدودية بموجب الاتفاق بين الأكراد والحكومة السورية.

وأضاف أن الاتفاق لا يتعلق سوى بالجوانب العسكرية فقط وأن أي اتفاقات سياسية أو غيرها سيجري التفاوض بشأنها بين دمشق والإدارة الكردية لاحقا.

وتابع أن هناك بعض المعارضة للاتفاق قد تحول دون تنفيذه.

تهديد تركي للنظام السوري

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الاثنين "إذا دخل النظام هناك لتطهير (المنطقة) من حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي فلا توجد مشكلة". ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا في تركيا لكن حزب الاتحاد الديمقراطي حزب سياسي سوري كردي له نفوذ.

وأضاف تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في الأردن "إذا جاء (الجيش) للدفاع عن وحدات حماية الشعب الكردية فحينها لا شيء ولا أحد يمكنه وقفنا أو وقف الجنود الأتراك".

وفرض هجوم عفرين قيودا على العلاقات المعقدة بين الأطراف المتحاربة في شمال سوريا وداعميها الأجانب.

الولايات المتحدة وكيل بمكيالين

وسلحت الولايات المتحدة، حليفة تركيا في حلف شمال الأطلسي، وحدات حماية الشعب ضمن تحالف تدعمه واشنطن في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية مما أثار غضب أنقرة.

لكن وعلى الرغم من الوجود العسكري الأمريكي في مناطق أكبر في سوريا تسيطر عليها وحدات حماية الشعب وحلفاؤها إلى الشرق فإن الولايات المتحدة لم تقدم الدعم لوحدات حماية الشعب في عفرين.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الحالي إنها قتلت المئات من القوات الموالية للحكومة في ضربات بشرق سوريا لأنها كانت تهاجم تحالفا تشكل وحدات حماية الشعب الكردية جزءا كبيرا منه، ولم يصدر رد عن الحكومة السورية حتى الآن.