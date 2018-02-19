مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون لها عواقب على ميزانية السياسة الزراعية المشتركة. حيث تقترح المفوضية الأوروبية، خفض الإعانات. بعض الدول تعارضه الإجراء و ترفضه جملة وتفصيلا.
السياسة الزراعية الأوروبية..تحديات خفض الإعانات
مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون لها عواقب على ميزانية السياسة الزراعية المشتركة. حيث تقترح المفوضية الأوروبية، خفض الإعانات. بعض الدول تعارضه الإجراء و ترفضه جملة وتفصيلا.
السياسة الزراعية الأوروبية..تحديات خفض الإعانات
Point of view
"ستكون معاملة المزارعين حسب بلدهم الأصلي، ..من الواضح أن بعض الدول الأعضاء لديها الإرادة والقدرة على دفع المزارعين مقابل خدماتهم، ولكن الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما في بلدان أوروبا الشرقية والوسطى، تعتمد اعتمادا كاملا على السياسة الفلاحية المشتركة.لكن ينبغي ألا نهمل أولئك المزارعين."الأمين العام لرابطة المزارعين الأوروبيين
مستقبل قطاع الزراعة في قلب مناقشات اجتماع الوزراء الأوروبي اليوم في بروكسل. فمع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بات من الضروري إعادة تقييم ميزانية السياسة الزراعية المشتركة كما النظر في مختلف المشاريع و الخطط الغنمائية المتعلقة بالقطاع.
حاليا،يمثل قطاع االزراعة 37٪ من ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار مالي يقدر ب 400 مليار يورو. وتقترح المفوضية ثلاثة سيناريوهات. غما القبول بسياسة الوضع الراهن أو بتخفيض قي مستوى الميزانية يقدر ب 15٪ أو حتى 30٪.
ولتعويض هذه التخفيضات، يجري تعميم فكرة تقوم أسسها على التمويل المشترك أو حتى إعادة تنظيم المعونة الزراعية.لكن المقترح خارج المناقشة بالنسبة لممثلي القطاع الزراعي
ويقول بيكا بيسونين، الأمين العام لرابطة المزارعين الأوروبيين
: "ستكون معاملة المزارعين حسب بلدهم الأصلي، ..من الواضح أن بعض الدول الأعضاء لديها الإرادة والقدرة على دفع المزارعين مقابل خدماتهم، ولكن الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما في بلدان أوروبا الشرقية والوسطى، تعتمد اعتمادا كاملا على السياسة الفلاحية المشتركة.لكن ينبغي ألا نهمل أولئك المزارعين."
وفى مواجهة التهديد بتخفيض المساعدات الزراعية، تقوم اربعة دول بالاتحاد الأوروبي وهى فرنسا واسبانيا وإيطاليا والبرتغال. وهي من بين أكبر الدول المستفيدة من السياسة الفلاحية المشتركة. وهي تطالب بسياسة طموحة وأكثر وعيا بيئيا من خلال الحفاظ على الإعانات المباشرة.
وتقول إيزابيل غارسيا تيجيرينا، وزيرة الزراعة الأسبانية: "المصاريف هي المحور المركزي لعملية السياسة الفلاحية المشتركة لانها توفر دخلا مستقرا".
وستناقش هذه الخيارات في مؤتمر قمة غير رسمي في نهاية الأسبوع. وسيتعين على المفوضية الأوروبية بعد ذلك تقديم مقترحات ملموسة في بداية أيار / مايو.