أظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام عربية ومواقع التواصل الاجتماعي الهجوم الذي تعرض له السفير الفلسطيني لدى السلطة الفلسطينية محمد العمادي على يد عدد من عمال مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
شاهد..عمال مستشفى "الشفاء" في غزة يهاجمون سفير قطر في الأراضي الفلسطينية
تعرض السفير القطري في الأراضي الفلسطينية للطرد في غزة، بعد زيارته لمستشفى الشفاء. وأظهر مقطع فيديو، غضب العاملين في المستشفى من السفير محمد العمادي، إذ رموه بالأحذية، ومزقوا علم قطر، ونزعوا شعارات المساعدات القطرية.
شاهد..عمال مستشفى "الشفاء" في غزة يهاجمون سفير قطر في الأراضي الفلسطينية
وتعرض السفير القطري إلى الهجوم خلال مؤتمر صحافي إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الصحة بقطاع غزة حيث استعرض العمادي تفاصيل منحة الإغاثة القطرية لقطاع غزة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 9 ملايين دولار، كمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.
وقام العاملون في المستشفى برمي السفير بالأحذية، كما مزقوا علم قطر ونزعوا شعارات المساعدات القطرية. وأكد المهاجمون أنّ ما قاموا به جاء على خلفية أنّ المساعدات القطرية غير حقيقية، وتهدف إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني.
يذكر أن شركات النظافة المتعاقدة مع وزارة الصحة كثيرا ما أعربت عن تذمرها من المناشدات لحل أزمتهم على مدار 4 أشهر، إذ لم تؤت ثمارها ما اضطرها إلى الإعلان عن وقف العمل في مستشفيات القطاع.
وترددت أنباء بأنّ السفير القطري في الأراضي الفلسطينية محمد العمادي، وصل ظهر اليوم الخميس، غزة؛ لاستكمال الجهود القطرية لإعادة إعمار القطاع.
وأوصل السفير العمادي القطاع غزة عبر معبر بيت حانون، في زيارة كان من المفترض أن تستمر لعدة أيام.
وترعى قطر مشاريع لإعادة إعمار غزة بتكلفة تفوق المليار دولار، ضمن منح قدمت قبل وبعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.