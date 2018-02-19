خلال مقابلة له على برنامج "كوتيديان" أعرب الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو عن رغبته بالهجرة للعاصمة الجزائرية، الجزائر.
النجم الفرنسي جيرار ديبارديو يعتزم الهجرة إلى الجزائر
" الجزائريون في مارسيليا فقدو حس الاحترام وهم لا يستطيعون التصرف بنفس الطريقة في الجزائر" - ديبارديو
النجم الفرنسي جيرار ديبارديو يعتزم الهجرة إلى الجزائر
ديبارديو الذي يقوم حالياً بالتحضير لإنجاز الجزء الثاني من مسلسل "مرسيليا" خلق العديد من الانتقادات وردود أفعال مختلفة حين وصف الجالية الجزائرية في فرنسا قائلاً " الجزائريون في مارسيليا فقدو حس الإحترام وهم لا يستطيعون التصرف بنفس الطريقة في الجزائر" وأنه "مهتم بتاريخ الجزائر" واصفا الاحتلال الفرنسي للجزائر بأنه "جيش من الأميين قام بالسيطرة على شعب الجزائر العظيم".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها نجم السينما الفرنسي عن رغبته بالانتقال للمعيشة خارج فرنسا, فهو قد قام بشراء عقارا سكنياً في نيشين ببلجيكا عام 2012, وعرض عليه الرئيس الشيشاني "رمضان قديروف" شقة في مدينة غروزني.
وفي عام 2013 أعرب ديبارديو عن رغبته بالحصول على الجنسية الجزائرية حين قال "عندي سبعة جوازات سفر من سبعة بلدان وأطمع للحصول على المزيد تفادياً لطلب تأشيرات الفيزا".