واجهت المتسابقة الأولمبية الفرنسية في رياضة الرقص على الجليد غابرييلا باباداكيس موقفاً محرجاً خلال أداؤها في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانج في كوريا الجنوبية.
تعري متسابقة فرنسية في الألعاب الأولمبية الشتوية أثناء تزلجها على الحلبة
تعري متسابقة فرنسية في الألعاب الأولمبية الشتوية أثناء تزلجها على الحلبة
تعري متسابقة فرنسية في الألعاب الأولمبية الشتوية أثناء تزلجها على الحلبة
غابرييلا التي تبلغ من العمر 22 عاماً كانت قد بدأت فقرتها للتو حينما كشف الفستان الذي كانت ترتديه عن صدرها معرضاً إياها لما عبرت عنه بأنه "أسوأ كوابيسها".
وبينما تحد قوانين الألعاب الرياضية المتسابقات من ارتداء ثياب غير ملائمة أو منافية لقواعد الحشمة فهي تسمح لهن بارتداء البدلات الضيقة والتنانير القصيرة وخاصة في الألعاب التي تعتبر فيها مقاييس الجمال ذات أهمية كألعاب الرقص في المياه أو التزلج على الجليد.
غابرييلا وعلى الرغم من موقفها المحرج أمام الجماهير المتابعين لأدائها استمرت برقصها مع شريكها واحتلت المركز الثاني لبطولة يوم الثلاثاء للتزلج الحر على الجليد, وحادثتها هذه ليست الأولى خلال ألعاب بيونغ تشانغ الأوليمبية, فلقد سبقتها المتزلجة الكوريَة الجنوبيَة "يورا مين" بتعرضها لموقف مشابه حين انزلق ثوبها قبل ثوان قليلة من بداية فقرتها بالرقص على الجليد.