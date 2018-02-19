قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الاثنين إن الكويت دعت الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى زيارتها فيما يسعى البلدان لحل خلافات بشأن مزاعم عن انتهاكات خطيرة بحق العمال المغتربين في البلد الخليجي الثري.
الكويت تدعو دوتيرتي لزياتها بعد اتفاق على تنظيم أوضاع العمالة عقب أزمة "الجثة المجمدة"
الكويت تدعو رئيس الفلبين للزيارة وسط خلاف بشأن العمال المغتربين
الكويت تدعو دوتيرتي لزياتها بعد اتفاق على تنظيم أوضاع العمالة عقب أزمة "الجثة المجمدة"
وبعد اكتشاف جثة فلبينية في مجمد بشقة سكنية في الكويت رتب دوتيرتي رحلات مجانية للعمال الذين يودون المغادرة وهو إجلاء قالت الكويت إنه تصعيد غير ضروري لخلاف دبلوماسي.
وعلقت الفلبين إرسال عمال إلى الكويت في يناير كانون الثاني بعد تقارير عن انتهاكات من أرباب العمل دفعت عدة أشخاص للانتحار.
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وقال خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي يوم الاثنين إن البلدين اتفقا على توقيع اتفاق لتنظيم أوضاع العمالة.
ونقلت الوكالة عنه قوله "طرحنا على السلطات الفلبينية معالجة هذه المواضيع واحتواءها وعدم التصعيد إعلاميا إذ تم التوافق مع السلطات الفلبينية على هذا الشيء ولمسنا تجاوبا على ذلك".
ووصلت طائرتان تنقلان العمال من الكويت إلى مانيلا الأسبوع الماضي ضمن رحلات قدمتها شركات طيران تجارية مجانا بطلب من الرئيس. وقال وزير العمل الفلبيني إن أكثر من 2200 فلبيني على استعداد لقبول عرض إعادتهم إلى بلدهم.
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ولم يتضح بعد إن كان دوتيرتي قد قبل دعوة الكويت لزيارتها في أوائل مارس آذار.