لم يتردد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في التأكيد على وجود تحالفات قوية بين إسرائيل ودول عربية مختلفة دون ان يعلن عن أسماء هذه الدول.
نتنياهو: "عداء إيران شجع دولا عربية على إقامة تحالفات إستراتيجية مع إسرائيل"
تقارب عربي إسرائيلي.. كانت هذه هي الفكرة التي أكد عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحاته خلال مؤتمر ميونخ.
نتنياهو: "عداء إيران شجع دولا عربية على إقامة تحالفات إستراتيجية مع إسرائيل"
Point of view
صحيح أن العلاقات لم تصل إلى اتفاقيات سلام رسمية لكنني أعتقد أن مستقبل عملية السلام على ضوء علاقاتنا الجديدة مع الدول العربية واعد جدا بسبب التحالفات الإستراتيجية الجديدة بيننا وبين بعض الدول العربيةرئيس الوزراء الإسرائيلي
وقال نتنياهو إنه لم يتخل يوما في حياته أن يصل مستوى العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية إلى هذا المستوى الرفيع من التقارب والتعاون.
وأشار المسؤول الإسرائيلي " العلاقات لم تصل بعد إلى حد توقيع اتفاقيات سلام بشكل رسمي ولكن أعتقد أن هذا الأمر سيتغير قريبا وهذا بالنظر إلى العلاقات الجديدة التي أصبحنا نربطها مع بعض الدول العربية".
وسبق لنتنياهو في منتدى دافوس بسويسرا الشهر الماضي، أن أشار إلى مسألة التحالفات مع دول عربية، وقال حينها إن عداء إيران شجع دولا عربية على إقامة تحالفات إستراتيجية مع إسرائيل. نتنياهو صرح أن بلاده تشعر ببداية تغير في مواقف الشعوب العربية تجاه إسرائيل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أشاد نتنياهو بما سماه "التعاون المثمر" بين إسرائيل ودول عربية، وقال إن ذلك التعاون هو بشكل عام أمر سري.
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، من جهته، فقد صرح أن تل أبيب تقيم علاقات مع دول عربية إسلامية، بما فيها السعودية، التي تساعد إسرائيل على كبح جماح إيران.