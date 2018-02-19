كشف متحف دي ليند للفنون عن اختفاء لوحة نادرة للفنان الإسباني بابلو بيكاسو من المعرض في مدينة ميلواكي في الولايات المتحدة الأمريكية.
سرقة لوحة أصلية للفنان بيكاسو
سرقة لوحة أصلية للفنان بيكاسو من معرض للفنون الجميلة في مدينة ميلواكي الأمريكية, اللوحة تقدر بخمسين ألف دولار رسمها بيكاسو في العام 1949.
سرقة لوحة أصلية للفنان بيكاسو
بيل دي ليند - القائم على المعرض - لاحظ اختفاء اللوحة التي يقدر ثمنها بخمسين ألف دولار يوم الجمعة الماضي وقام بإبلاغ السلطات المحلية لتعميم مواصفات تلك اللوحة ومنع بيعها لاحقاً, بينما أعرب عن أسفه العميق لعدم وجود كاميرات مراقبة في معرضه وأمله بأن يتم اكتشاف السارق عن طريق انظمة المراقبة المنتشرة في الشارع خارج المعرض.
العمل الفني المسروق هو واحد من ثلاثين لوحة مطبوعة صنعها بيكاسو بتقنية التنميش والطباعة الحجرية بين عامي 1949و 1964 وذيلها بتوقيعه بقلم أخضر, وتعتبر هذه اللوحات جزء من كتاب يحمل عنوان "لي كارمين دي كارمين".
وعبر دي ليند عن خيبة أمله الكبيرة وخاصة أنه يعتقد أن سارقها غير مدرك لثمن ما سرق, وقام بتوجيه رسالة له واعداً بمسامحته إذا قام بإرجاع العمل الفني المسروق.