النجمة اللبنانية الشابة "قمر" المعروفة بصورها المثيرة للجدل، نشرت صورتين مثيرتين أثارتا جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.
صور "فاضحة" للفنانة اللبنانية قمر تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
المغنية اللبنانية التي تغني باللهجة المصرية "قمر" تنشر صورا مثيرة للجدل على انستغرام
صور "فاضحة" للفنانة اللبنانية قمر تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
الصور التي وصفتها الفنانة بال"عادية" تُظهر قمر نصف عارية.
بالأبيض والأسود، التُقطت الصورتين وكتبت الفنانة معلقة بالأسفل: "نعم لقد تغيرت. لا تسألني لماذا تغيرت؟ أسألني كيف تعلمت أن أكون كما أنا اليوم."
الصورتان أثارتا انتقادات عديدة للمغنية اللبنانية، فيما عبّر البعض عن إعجابهم بها.
الغريب في الأمر أن هذه الصور الجديدة لقمر كانت أقل إثارة من سابقاتها فقد سبق ونشرت قمر صورا تكاد تخدش الحياء ولم تثر كل هذه الضجة على مواقع التواصل.