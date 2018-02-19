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لبنان

صور "فاضحة" للفنانة اللبنانية قمر تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

المغنية اللبنانية التي تغني باللهجة المصرية "قمر" تنشر صورا مثيرة للجدل على انستغرام

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صور "فاضحة" للفنانة اللبنانية قمر تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

صور "فاضحة" للفنانة اللبنانية قمر تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
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النجمة اللبنانية الشابة "قمر" المعروفة بصورها المثيرة للجدل، نشرت صورتين مثيرتين أثارتا جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الصور التي وصفتها الفنانة بال"عادية" تُظهر قمر نصف عارية.

YES I HAVE CHANGED. DONT ASK ME WHY I CHANGED? ASK ME HOW I LEARNED TO BE WHO I AM TODAY .?

Une publication partagée par Amar ? (@singeramar) le

 بالأبيض والأسود، التُقطت الصورتين وكتبت الفنانة معلقة بالأسفل: "نعم لقد تغيرت. لا تسألني لماذا تغيرت؟ أسألني كيف تعلمت أن أكون كما أنا اليوم."

ONCE UPON A TIME...?? I was a nice ,sweet perfectly , Innocent , and a great little girl .

Une publication partagée par Amar ? (@singeramar) le

الصورتان أثارتا انتقادات عديدة للمغنية اللبنانية، فيما عبّر البعض عن إعجابهم بها.

الغريب في الأمر أن هذه الصور الجديدة لقمر كانت أقل إثارة من سابقاتها  فقد سبق ونشرت قمر صورا تكاد تخدش الحياء ولم تثر كل هذه الضجة على مواقع التواصل.