قالت وزارة العلوم والتكنولوجيا في إسرائيل إن فريقا من ستة باحثين إسرائيليين أنهى تجربة محاكاة للعيش على كوكب المريخ استمرت أربعة أيام في صحراء النقب بإسرائيل.
شاهد: تجربة محاكاة للعيش على المريخ في صحراء النقب
المشاركون استكشفوا مجالات مختلفة تتعلق بأي مهمة مستقبلية إلى كوكب المريخ بما في ذلك اتصالات الأقمار الصناعية والتأثيرات النفسية للعزلة.
شاهد: تجربة محاكاة للعيش على المريخ في صحراء النقب
وقالت الوزارة إن التجربة أجريت قرب بلدة متسبي رامون الإسرائيلية النائية والتي تشبه بيئة المريخ من حيث الطبيعة الجيولوجية والجفاف والأجواء الموحشة.
وكان المشاركون يستكشفون مجالات مختلفة تتعلق بأي مهمة مستقبلية إلى كوكب المريخ بما في ذلك اتصالات الأقمار الصناعية والتأثيرات النفسية للعزلة وقياس الإشعاع والبحث عن دلائل على الحياة في تربته.
وقال أحد المشاركين في التجربة ويدعى جاي رون وهو أستاذ طبيعة نووية بالجامعة العبرية في القدس إن التجربة لم تهدف إلى البحث عن أساليب جديدة فيما يتعلق بمهمة مستقبلية للكوكب الأحمر فحسب بل أيضا زيادة الاهتمام العام.
وأضاف "نصف المهمة كان يتعلق بالبحث والنصف الآخر عن التوعية. جزء كبير من هذا المشروع يتعلق بجذب الاهتمام العام واهتمام الطلاب بالفضاء".
ويقام المشروع في إسرائيل للمرة الأولى بالتعاون مع وكالة الفضاء الإسرائيلية.