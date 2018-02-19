في الوقت الذي تتوجه فيه إيطاليا نحو تنظيم انتخابات في ظل تزايد الميول المناوئة للمشروع الأوروبي هذا ودعت بعض الأوساط العلمية الإيطالية إلى ضرورة الاهتمام بالمشروع الأوروبي باعتباره المنطلق التأسيسي حيث تتوافر الفرص جميعها وفي المركز الأوروبي لبحوث الفضاء، يعمل علماء من 22 جنسية مختلفة معا على تصميم واختبار الأقمار الاصطناعية حيث يوضح لنا المدير أن 20 في المائة من الموظفين هم من الجنسية الغيطالية
الانتخابات الإيطالية..المشروع الأوروبي إلى أين؟
في الوقت الذي تتوجه فيه إيطاليا نحو تنظيم انتخابات في ظل تزايد الميول المناوئة للمشروع الأوروبي هذا ودعت بعض الأوساط العلمية الإيطالية إلى ضرورة الاهتمام بالمشروع الأوروبي باعتباره المنطلق التأسيسي حيث تتوافر الفرص جميعها
الانتخابات الإيطالية..المشروع الأوروبي إلى أين؟
Point of view
يحصل الباحثون في دول أخرى على أجور أفضل مما يحصلون عليها في إيطاليا،وأن من يرغبون في البحث في إيطاليا غالبا ما يضطرون للبحث عن فرص في الخارج".مدير شركة
فرانكو أونغارو، مدير شركة
يحصل الباحثون في دول أخرى على أجور أفضل مما يحصلون عليها في إيطاليا،وأن من يرغبون في البحث في إيطاليا غالبا ما يضطرون للبحث عن فرص في الخارج".
وتعتبر أوروبا من اكثر المواضيع تناولا خلال الحملات الانتخابية المقبلة حيث تنقسم الاتجاهات ما بين الموالين لأوروبا و بين من يعادون المشروع الأوروبي و هم ينضوون بشكل عام، تحت لواء الحركات الشعبوية التي تتهم الاتحاد الأوروبي بالقضاء على مبدأ السيادة الوطنية.
وبفضل مراكز الامتياز التابعة لها، فإن إيطاليا معروفة بنتاجها الرفيع من حيث المستوى العلمي و الأكاديمي لدى المؤسسات الاكاديمية، وعى الرغم من أن الإنفاق العام على البحث يقل عن المتوسط مقارنة بالمستوى الأوروبي. ولكن لكي تكون إيطاليا قادرة على المنافسة في قطاع التكنولوجيا العالية مقارنة بألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث سيتعين عليها أن تستثمر المزيد في رأس المال البشري والبنية التحتية.