الانتخابات الإيطالية..المشروع الأوروبي إلى أين؟

في الوقت الذي تتوجه فيه إيطاليا نحو تنظيم انتخابات في ظل تزايد الميول المناوئة للمشروع الأوروبي هذا ودعت بعض الأوساط العلمية الإيطالية إلى ضرورة الاهتمام بالمشروع الأوروبي باعتباره المنطلق التأسيسي حيث تتوافر الفرص جميعها وفي المركز الأوروبي لبحوث الفضاء، يعمل علماء من 22 جنسية مختلفة معا على تصميم واختبار الأقمار الاصطناعية حيث يوضح لنا المدير أن 20 في المائة من الموظفين هم من الجنسية الغيطالية