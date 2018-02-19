التصعيد الكبير في غزة..الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس

شدد الاتحاد الأوروبي على تنديده بالتصعيد في الحوادث العسكرية في غزة وضواحيها ودعا إلى ضبط النفس ردا على على الهجوم بالقنابل الذي جرى يوم السبت وأصاب أربعة من الجنود الإسرائيليين.يشار الى ان طائرات حربية إسرائيلية،شنت مساء السبت، سلسلة غارات جوية على عدة أهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة ما ادى الى اضرار في منازل المواطنين في مناطق القصف.

ما يجري من أحداث تصعيدية تشكل فعلا مصدر قلق حقيقي واعتبر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي إن ما يجري من أحداث تصعيدية تشكل فعلا مصدر قلق حقيقي.كما ندد الاتحاد الأوروبي بأن الهجمات الصاروخية التي يقف وراءها مسلحون من غزة ضد إسرائيل غير مقبولة و مرفوضة ويجب وقفها

المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي إن ما يجري من أحداث تصعيدية تشكل فعلا مصدر قلق حقيقي

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي إن ما يجري من أحداث تصعيدية تشكل فعلا مصدر قلق حقيقي.كما ندد الاتحاد الأوروبي بأن الهجمات الصاروخية التي يقف وراءها مسلحون من غزة ضد إسرائيل غير مقبولة و مرفوضة ويجب وقفها.ودعا نص البيان الذي حصلت يورونيوز على نسخة منه إلى أنه من الأهمية بمكان ألا تتفاقم الحالة وتزدادا سوءا، موجها الأطراف جميعها إلى ضبط النفس.

الحل السياسي بغزة

وتسلط الأحداث الأخيرة الضوء على ما يدعو إليه الاتحاد الأوروبي من ضرورة إيجاد حل سياسي بقطاع غزة، في إطار منظور حل الدولتين. مشددا على أنه يجب على جميع الجماعات الإرهابية في غزة نزع سلاحها. موضحا أنه يتعين على جميع الفصائل الفلسطينية أن تكثف من جهودها لتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة سيطرتها الكاملة على غزة، وتواجه المفسدين. وإذ يثني الاتحاد الأوروبي بوجه خاص على الجهود المصرية المستمرة لتيسير التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة في تشرين الأول / أكتوبر 2017، فإن الاتحاد الأوروبي ما زال على استعداد لدعم هذه العملية. ويشير البيان إلى أن وفاة اثنين من المراهقين الفلسطينيين أمر يبعث على الأسى متمنيا في الوقت ذاته التعافي السريع للجنود الإسرائيليين والمصابين الفلسطينيين في خان يونس.

إصابة أربعة جنود إسرائيليين

الجدير بالذكر ان الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا، مساء السبت، عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين من "وحدة غولاني" بينهم إصابتان وصفت بالخطيرة في انفجار عبوة ناسفة في جيب عسكري خلال تفقده السياج الأمني قرب الحدود مع قطاع غزة،بينما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء السبت، على مواقع تدريب تابعة للمقاومة الفلسطينية وأراضي زراعية بمناطق مختلفة في قطاع غزة