قالت قناة الإخبارية السورية يوم الاثنين إن قوات موالية للحكومة ستدخل منطقة عفرين بشمال غرب البلاد في وقت قريب.
قوات شعبية موالية للنظام ستدخل عفرين خلال ساعات
نقلت القناة الرسمية عن مراسلها قوله "قوات شعبية ستدخل عفرين خلال ساعات.
قوات شعبية موالية للنظام ستدخل عفرين خلال ساعات
ونقلت القناة الرسمية عن مراسلها قوله "قوات شعبية ستدخل عفرين خلال ساعات".
وأكدت مصادر في القوات الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية أنها أنهت جميع استعداداتها وسوف تدخل منطقة عفرين عبر محور بلدتي نبل والزهراء التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية.
كان مسؤول كردي كبير قال يوم الأحد إن القوات الكردية السورية توصلت لاتفاق مع حكومة دمشق على دخول الجيش السوري منطقة عفرين للمساعدة في صد هجوم تركي.