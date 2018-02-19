ظهرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد وهي تضع غطاءا على رأسها في المسجد أثناء حضورها مبادرة "زُر مسجدي"، التي تنظم سنويا في مختلف مساجد بريطانيا منذ العام 2015 من أجل تعزيز الحوار بين الأديان والتعريف بالدين الإسلامي.
تيريزا ماي ترتدي الحجاب للتعرف على قيم الإسلام
ونشر مجلس مسلمي بريطانيا الذي ينظم هذه المبادرة على حسابه في موقع تويتر، صور رئيسة الوزراء البريطانية وهي ترتدي حجابا خلال الكلمة التي ألقتها في مسجد ميدينهيد.
تيريزا ماي ترتدي الحجاب للتعرف على قيم الإسلام
ونشر مجلس مسلمي بريطانيا الذي ينظم هذه المبادرة على حسابه في موقع تويتر، صور رئيسة الوزراء البريطانية وهي ترتدي حجابا خلال الكلمة التي ألقتها في مسجد ميدينهيد بمقاطعة باركشير.
وقالت ماي ان زيارتها للمسجد تعتبر فرصة للتعرف على الإسلام وللتأكيد على أنه دين السلام.
وشارك في هذه الفعالية إلى جانب تيريزا ماي عدد من السياسيين البريطانيين من بينهم رئيس بلدية لندن صادق خان، ورئيس حزب العمال جيريمي كوربن.
ومنذ العام 2015 يفتح أتزيد من 200 مسجد في بريطانيا أبوابهم للزوار من مختلف الأديان والعقائد الأخرى بهدف التعريف بالدين الإسلامي.
يشار أن رئيسة الوزراء البريطانية لم ترتدي الحجاب وام تقم بتغطية رأسها خلال زيارتها إلى المملكة العربية السعودية في أبريل/نيسان 2017.