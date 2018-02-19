قامت مجموعة من الجنود من مشاة البحرية التابعة للجيش التايلاندي بإجراء تدريبات للبقاء على قدي الحياة إلى جانب جنود البحرية الأميركية والكورية الجنوبية.
تدريبات على أكل الثعابين والعقارب والعناكب أثناء الطوارئ
أجرى مشاة البحرية في الجيش التايلاندي تدريبات إلى جانب زملائهم في البحرية الأميركية والبحرية الكورية الجنوبية. وتناولت التدريبات الحياة أثناء الظروف الطارئة والتي قد يلجأ فيها الإنسان إلى أكل الثعابين والعقارب والعناكب.
تدريبات على أكل الثعابين والعقارب والعناكب أثناء الطوارئ
وتمّ إجراء التدريبات في أدغال إحدى الغابات الاستوائية الكثيفة حيث تدرب الجنود على صيد الأفاعي وبعض الزواحف الأخرى لتناولها في حال عدم العثور على مواد غذائية، وهي أمور كثيرا ما تحدث خلال تفشي الحروب والأزمات أو في حال حدوث الكوارث الطبيعية.
وكجزء من أكبر التدريبات العسكرية للقوى المتعددة الجنسيات في قارة آسيا، قدّم مشاة البحرية التايلاندية تمارين لنظرائهم الأميركيين والكوريين الجنوبيين عن الحياة في المناطق الاستوائية والتعامل مع الأوضاع الطارئة.
محور تدريبات هذه الدورة يتمثل في العثور على مصادر الغذاء والمياه في غابة استوائية واسعة، هذه المصادر تختلف من دم الحيوانات إلى تناول الأفاعي والعقارب والعناكب أو تناول مياه النباتات كبديل عن المياه لمحاربة العطش أو حتى الحشائش في حدّ ذاتها.
وتمّ تقديم نصائح للجنود الأميركيين والكوريين الجنوبيين بخصوص التناول الآمن لتلك لثعابين الكوبرا والعقارب والعناكب، مشددين على ضرورة نزع بعض الأجزاء منها التي تحتوي على سموم.