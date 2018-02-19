ترامب لأوبرا وينفري: "ترشحي للرئاسة وسوف أهزمك مثل الآخرين"

لم تمر مسألة ترشح الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري مرور الكرام، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال ينتقد اقتراح ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة والتي من المفترض أن تُجرى في العام 2020.

خلال تقديمها برنامج 60 دقيقة على شاشة قناة سي بي إس الأمريكية، استضافت مقدمة البرامج الشهيرة 14 ناخبا من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين زأدارت النقاش بشكل محايد. موضوع البرنامج كان "عام بعد حكم ترامب"

وحين انهت الفقرة السياسية للحلقة، كتب ترامب على تويتر: "شاهدت للتو أوبرا وينفري التي تعاني من شعور قوي بعدم الأمان والتي، في لحظة أعرفها جيدا، استضافت مجموعة من الأفراد في برنامج 60 دقيقة. الأسئلة كانت منحازة والحقائق مغلوطة. آمل أن تخوض أوبرا الانتخابات حتى تنكشف وتهزم مثل كل الآخرين".

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أوبرا وينفري: " لن أترشح .. أنا لست أهلا لرئاسة البلاد"

وقالت وينفري للعديد من وسائل الإعلام، ومنها إنترتينمنت ويكلي، إنها لن تخوض انتخابات الرئاسة، لكنها فكرت في الأمر بعد انتشار التكهنات بذلك في الإعلام في الفترة الأخيرة.

وكان بين ضيوفها في البرنامج من قال عن ترامب "أحبه أكثر يوما بعد يوم"، وهناك من شكك في اتزانه قائلا "كل ما يفعله هو الاستئساد على الناس".

ولم تدل وينفري بأي تصريح سواء لصالح ترامب أو ضده في البرنامج، لكنها وجهت أسئلة تتراوح بين ما إذا كانت البلاد أصبحت في حال اقتصادي أفضل وما إذا كان الاحترام الذي تتمتع به أميركا يتآكل على مستوى العالم، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.