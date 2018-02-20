"البلاستيك" خطر يهدد النظام البيئي في البحار
قبالة سواحل جزيرة نوسا ليمبونغان في بالي تم رصد أسراب من أسماك الشفنين تتغذى على المواد البلاستيكية التي يلاحظ أن جزيئاتها التصقت بحراشف تلك الأسماك التي تتنقل وسط قمامة ألقيت في البحر خلال بحثها عن الطعام.
تقول الأمم المتحدة في تقرير إن ملايين الأطنان من الجزئيات البلاستيكية الصغيرة الناتجة عن الأكياس البلاستكية والزجاجات البلاستيكية والملابس تسبح في المحيطات وتهدد صحة البشر وسلامة النظام البيئي بالبحار.
ويؤدي التخلص من النفايات بشكل غير ملائم إلى انتهائها في المحيطات، فيما يزداد وجود ما تسمى ميكروبلاستيك وهي جزيئات البلاستيك الأصغر من خمسة ملليمترات في الطول بالمحيطات.