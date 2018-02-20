عباس يدعو لمؤتمر دولي للسلام بمشاركة "الأطراف الفاعلة" وهايلي ترد مستعدون للمحادثات لكن لن نلاحقكم

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب نادر أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بحلول منتصف العام الحالي.
وقال عباس "ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018 ليستند لقرارات الشرعية الدولية ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن والرباعية الدولية".
ولم يعد الفلسطينيون يعتبرون الولايات المتحدة وسيطا محايدا ويدعون إلى نهج جماعي لمحاولة التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط.
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وغضب الفلسطينيون من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر كانون الأول وكذلك من خفض التمويل الأمريكي لوكالة تابعة للأمم المتحدة تساعد اللاجئين الفلسطينيين.
أمريكا مستعدة للتفاوض
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي للرئيس الفلسطيني محمود لعباس يوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط إن المفاوضين الأمريكيين مستعدون "لإجراء محادثات لكننا لن نلاحقكم".
وكان جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره وجيسون جرينبلات مبعوثه للشرق الأوسط يجلسان خلف هيلي في اجتماع مجلس الأمن. ويعمل كوشنر وجرينبلات على خطة سلام جديدة في الشرق الأوسط.
ولم يمكث عباس في قاعة الاجتماع لسماع تصريحات هيلي.