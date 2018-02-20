تغريم القرني 120 ألف ريال سعودي لـ "سطوه" على كتاب

كسب ورثة الدكتور عبد الرحمن باشا دعوى كانوا تقدموا بها ضد الشيخ عائض القرني لـ "سطوه" على كتاب والدهم "صور من حياة الصحابة".

وحسب نص الدعوى فإن القرني قرأ حرفيا من كتاب "صور من حياة الصحابة" أثناء تقديمه برنامجا بعنوان "هذه حياتهم"، الذي يتحدث عن سير عدد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وجاء في الحكم: إلزام المدعى عليه بدفع غرامة 30 ألف ريال بسبب انتهاكه حقوق الملكية الفكرية الصادرة من لجنة الحقوق الفكرية التابعة لوزارة الإعلام في السعودية، وإلزام الإذاعة التي بثت البرنامج بإيقاف إعادة حلقات البرنامج، وأيضا إلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره 120 ألف ريال سعودي لشركة دار الأدب الإسلامي.

ونقلت مصادر إعلامية عن محامي ورثة باشا، عبد الرحمن اللاحم قوله: "قام الشيخ (القرني) بقراءة من كتاب موكلي نصاً دون زيادة أو نقصان، وهو لم يعتقد أن في هذا تجاوزاً لقانون الحماية الفكرية، واعتبر أن الموضوع حقا متاحا للجميع، وبعد تقديم الدعوى أمام لجنة الحماية الفكرية، استمرت القضية قرابة 5 سنوات، وكان خلالها يطلب محاولات للصلح دون جدوى، وتم بعدها رفع الدعوى قضائيا، وحصلنا على الحكم أعلاه، وسوف نستأنفه لاعتراضنا على الحكم، لأننا نعتبره مخففا".