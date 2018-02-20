توجّه أمريكي لاعتماد ضوابط جديدة عند تصوير المشاهد الجنسية

تبحث نقابة الممثلين في الولايات المتحدة في إمكانية إصدار جملة من القواعد والضوابط الملزمة للمخرج والممثلين عند تصوير مشاهد جنسية وهمية، وذلك إثر حملة شارك فيها ممثلون وممثلات يقولون إنهم تعرّضوا لضغط من أجل التعري في مرحلة اختبار الإداء إضافة إلى فضيحة المنتجة الأمريكي هارفي وينستاين .

وستقترح النقابة الأمريكية حظر العري تماماً في مراحل اختبار الأداء وتجارب التمثيل، وتعيين "مدير للمشاهد الجنسية" من أجل حماية الممثلين في أثناء تصوير الأفلام والمسلسلات، حسب صحيفة ساندي تايمز البريطانية.

وحسب ما رشح من معلومات، فإن المرجح أن تضع النقابة قواعد جديدة وشروطاً لكل شيء، بدءاً من "التغطية المناسبة للأعضاء التناسلية" وحتى "مزج اللعاب" في القبلات، ما يعني "حظر استخدام الألسنة في مشاهد التقبيل"، في حال لم يتفق المخرج والممثلان اللذان سيؤديان المشهد على عكس ذلك قبل التصوير، وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية، التي ذكرت أيضاً أن الممثلين سيحظون بوجود "شخصٍ داعم" معهم في أثناء التصوير، عند أداء أي مشاهد جنسية.

والجدير بالذكر أن 190 امرأةً بارزة وقعن مؤخراً على رسالةٍ تدعو إلى إنهاء الاستغلال الجنسي في مجال التمثيل، قبل حفل توزيع جوائز البافتا الذي أُقيم الأحد الماضي.

وكانت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) شطبت عضوية المنتج والمخرج الأميركي هارفي وينستاين بعد تعليق عضويته العام الماضي على خلفية مزاعم بسوء سلوك جنسي، وسبق ذلك أن قامت شركة الإنتاج السينمائي التي أسسها مع شقيقه بوب أعلنت فصل وينستاين، كما فصل أيضاً من أكاديمية السينما في هوليوود.