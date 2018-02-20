تقدم نائب مصري بطلب إحاطة عاجل لاستدعاء وزير البترول للبرلمان عقب إعلان إسرائيل عن اتفاقية لتصدير الغاز لمصر، محذراً من مخاطر تشكلها الاتفاقية على الاقتصاد المصري.
برلماني مصري يندد باتفاقية الغاز بين بلاده وإسرائيل
أعرب النائب المصري عبد الحميد كمال في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب عن خشيته من أن تؤثر اتفاقية الغاز الموقعة بين بلاده وإسرائيل على مشاريع الطاقة الاستراتيجية في مصر، وأن تترك آثاراً سلبية فيما يخص الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز، مطالباً حكومة بلاده بتقديم توضيحات بشأن الاتفاقية.
برلماني مصري يندد باتفاقية الغاز بين بلاده وإسرائيل
وتساءل النائب المصري عبد الحميد كمال في رسالة لرئيس مجلس النواب المصري عن طبيعة نشاط الشركة المصرية، التي أبرمت الاتفاقية مع الشركات الإسرائيلية، وهل تم إبرام هذه الاتفاقية دون علم الحكومة المصرية.
وكانت مصادر إسرائيلية نشرت أمس الإثنين، أنه تم توقيع اتفاقية وصفتها بـ"التاريخية" بين إسرائيل ومصر، بموجبها فإن شركة "ديليك" الإسرائيلية مالكة حقلي
الغاز "ليفياتان" و"تمار" وقعت مع شركة "دولفينوس" المصرية اتفاقية لتوفير الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، وبموجب الاتفاقية ستوفر إسرائيل لمصر 64 مليار متر مكعب من الغاز.
أعرب النائب كمال في رسالته عن خشيته من أن تؤثر اتفاقية الغاز الموقعة بين بلاده وإسرائيل على مشاريع الطاقة الاستراتيجية في مصر، وأن تترك آثاراً سلبية فيما يخص الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز.