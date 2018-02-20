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مقتل 3 أشخاص وجرح اثنين آخرين في انفجار بمدينة جلال أباد الأفغانية

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مقتل 3 أشخاص وجرح اثنين آخرين في انفجار بمدينة جلال أباد الأفغانية

مقتل 3 أشخاص وجرح اثنين آخرين في انفجار بمدينة جلال أباد الأفغانية
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هز انفجار صباح اليوم جلال أباد شرق أفغانستان ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص يشتبه في كونهم قادة قبليين بالإضافة إلى جرح شخصين آخرين. وقد أفاد شهود عيان بأن الانفجار وقع قرب سوق مكتظة وقريبة من موقف للحافلات في منتصف النهار بالتوقيت المحلي. 

وقد ألحق الحادث أضرارا كبيرة بالمحلات المجاورة. كما نقلت وسائل إعلام محلية بأن التفجير استهدف أحد الفنادق في المدينة.  

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