مقتل 3 أشخاص وجرح اثنين آخرين في انفجار بمدينة جلال أباد الأفغانية

هز انفجار صباح اليوم جلال أباد شرق أفغانستان ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص يشتبه في كونهم قادة قبليين بالإضافة إلى جرح شخصين آخرين. وقد أفاد شهود عيان بأن الانفجار وقع قرب سوق مكتظة وقريبة من موقف للحافلات في منتصف النهار بالتوقيت المحلي.
" ما يجري من أحداث تصعيدية تشكل فعلا مصدر قلق حقيقي واعتبر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي إن ما يجري من أحداث تصعيدية تشكل فعلا مصدر قلق حقيقي.كما ندد الاتحاد الأوروبي بأن الهجمات الصاروخية التي يقف وراءها مسلحون من غزة ضد إسرائيل غير مقبولة و مرفوضة ويجب وقفها" المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي
""ستكون معاملة المزارعين حسب بلدهم الأصلي، ..من الواضح أن بعض الدول الأعضاء لديها الإرادة والقدرة على دفع المزارعين مقابل خدماتهم، ولكن الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما في بلدان أوروبا الشرقية والوسطى، تعتمد اعتمادا كاملا على السياسة الفلاحية المشتركة.لكن ينبغي ألا نهمل أولئك المزارعين."" بيكا بيسونين الأمين العام لرابطة المزارعين الأوروبيين
"صحيح أن العلاقات لم تصل إلى اتفاقيات سلام رسمية لكنني أعتقد أن مستقبل عملية السلام على ضوء علاقاتنا الجديدة مع الدول العربية واعد جدا بسبب التحالفات الإستراتيجية الجديدة بيننا وبين بعض الدول العربية" بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
""المتهمون بالباطل لا يمكن أن ترفع ضدهم أكثر من دعوى في بلدان مختلفة، أعلم أن الأمر يصعب تصديقه، خصوصا لدى الجاليات الفرنسية المسلمة ولكن لا يمكننا أن نفعل كالنعام (ندفن رؤوسنا في التراب)، سوف يتم سجنه لفترة ما وهذا على الأرجح هو العدل"" ربيعة شودري محامية أمريكية
" ما يجري من أحداث تصعيدية تشكل فعلا مصدر قلق حقيقي واعتبر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي إن ما يجري من أحداث تصعيدية تشكل فعلا مصدر قلق حقيقي.كما ندد الاتحاد الأوروبي بأن الهجمات الصاروخية التي يقف وراءها مسلحون من غزة ضد إسرائيل غير مقبولة و مرفوضة ويجب وقفها" المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي
""ستكون معاملة المزارعين حسب بلدهم الأصلي، ..من الواضح أن بعض الدول الأعضاء لديها الإرادة والقدرة على دفع المزارعين مقابل خدماتهم، ولكن الدول الأعضاء الأخرى، ولا سيما في بلدان أوروبا الشرقية والوسطى، تعتمد اعتمادا كاملا على السياسة الفلاحية المشتركة.لكن ينبغي ألا نهمل أولئك المزارعين."" بيكا بيسونين الأمين العام لرابطة المزارعين الأوروبيين
"صحيح أن العلاقات لم تصل إلى اتفاقيات سلام رسمية لكنني أعتقد أن مستقبل عملية السلام على ضوء علاقاتنا الجديدة مع الدول العربية واعد جدا بسبب التحالفات الإستراتيجية الجديدة بيننا وبين بعض الدول العربية" بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
""المتهمون بالباطل لا يمكن أن ترفع ضدهم أكثر من دعوى في بلدان مختلفة، أعلم أن الأمر يصعب تصديقه، خصوصا لدى الجاليات الفرنسية المسلمة ولكن لا يمكننا أن نفعل كالنعام (ندفن رؤوسنا في التراب)، سوف يتم سجنه لفترة ما وهذا على الأرجح هو العدل"" ربيعة شودري محامية أمريكية
مقتل 3 أشخاص وجرح اثنين آخرين في انفجار بمدينة جلال أباد الأفغانية
هز انفجار صباح اليوم جلال أباد شرق أفغانستان ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص يشتبه في كونهم قادة قبليين بالإضافة إلى جرح شخصين آخرين. وقد أفاد شهود عيان بأن الانفجار وقع قرب سوق مكتظة وقريبة من موقف للحافلات في منتصف النهار بالتوقيت المحلي.
وقد ألحق الحادث أضرارا كبيرة بالمحلات المجاورة. كما نقلت وسائل إعلام محلية بأن التفجير استهدف أحد الفنادق في المدينة.