جماعة بوكوحرام تشن هجوما على مدرسة للبنات

شنت جماعة بوكو حرام الإرهابية هجوما جديدا على مدرسة ثانوية داخلية للبنات في شمال شرق نيجيريا، إلا أن التلميذات والأساتذة تمكنوا من الإفلات منهم واللجوء إلى مكان آمن، ولم يُخلف الهجوم ضحايا.

شريف آيسامي، شاهد عيان، قال إن "قافلة من الشاحنات الصغيرة التي كانت تقل مقاتلين وصلت إلى قرية دابتشي في منطقة بورساري بولاية يوبي ثم توجهت إلى المدرسة. وعندما اقتحموا القرية بدأوا في إطلاق النار وتفجير عبوات، هذا ما أثار انتباه التلميذات في المدرسة العلمية الثانوية للبنات، ما أتاح لهن الهرب مع أساتذتهن قبل وصول المهاجمين إلى المدرسة".

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وسرق مقاتلو بوكو حرام محتويات المدرسة بعد فشلهم في خطف التلميذات.

وقال أحد أعضاء الميليشيات المدنية المساندة للجيش في حربه ضد الإرهابيين "من الواضح أن القصد من وراء الهجوم هو خطف التلميذات. لكن لحسن الحظ لم يجدوهن لأن الأساتذة تمكنوا من إخراجهن قبل وصولهم". وأضاف عضو الميليشا الذي لم يكشف اسمه لأسباب أمنية أن هناك "طائرات مقاتلة تطارد المهاجمين".

وسبق وخطفت جماعة بوكو حرام نحو 200 تلميذة من بلدة شيبوك في أبريل 2014، ما أثار غضب العالم وسلط الضوء على نشاطات الإرهابيين في هذه المنطقة.

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