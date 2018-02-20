شاهد.. اللقطات الأولى لدخول القوات السورية إلى عفرين

عرض التلفزيون السوري لقطات لقافلة من مقاتلين موالين للحكومة يدخلون منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد اليوم الثلاثاء للمساعدة في التصدي لهجوم تركي.
وظهر المقاتلون بزي مموه وهم يلوحون بأسلحتهم وبعلم سوريا من مركباتهم لدى عبورهم نقطة تفتيش تحمل شارة قوات أمن كردية.
حزب الله
قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اليوم الثلاثاء إن مقاتلين من القوات الشعبية المؤيدة للحكومة السورية بدأوا في دخول منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد في شمال غرب سوريا قادمين من حلب.
وأضافت أن القوات التي قال التلفزيون السوري الحكومي أمس الاثنين إنها ستساعد في التصدي للهجوم التركي بالمنطقة بدأت تدخل عفرين عن طريق معبر الزيارة شمالي نبل.