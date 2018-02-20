قالت محكمة في بيرو إن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري الذي نال عفوا من الرئيس الحالي بعد اتهامات بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان يواجه محاكمة جديدة.
رئيس بيرو السابق أمام القضاء مجددا
يأتي هذا الحكم بعد أسابيع من العفو المثير للجدل عن فوجيموري وإطلاق سراحه بعد صدور حكم بالسجن بحقه لمدة 25 عاما.
رئيس بيرو السابق أمام القضاء مجددا
ومنح الرئيس بيدرو بابلو كوزينسكي عفوا عن فوجيموري أواخر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم بعد أن قضى أقل من نصف مدة الحكم بالسجن عليه 25 عاما مما أثار انتقادات من منظمات لحقوق الإنسان والكثير من الشعب.
لكن محكمة تابعة للمحكمة الجنائية الوطنية قضت بأن العفو لن يعفي فوجيموري من محاكمات مستقبلية بشأن مقتل ستة أشخاص على يد جماعة مسلحة في بلدة باتيفيلكا في 1992 خلال حكمه الذي استمر عشرة أعوام.
ومن المنتظر ان يمثل ألبرتو فوجيموري أمام المحكمة في تهمة ارتكاب مذبحة تعود لعام 1992 قتل خلالها ستة مزارعين.
وقالت متحدثة باسم السلطة القضائية إن بإمكان فوجيموري البالغ من العمر 79 عاما الطعن على الحكم. وقال محاميه لمحطة إذاعة محلية إنهم بصدد تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.