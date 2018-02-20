توفي 4 دراجين من نادي اليرموك الرياضي للدراجات الهوائية وأصيب 6 آخرون في حادث سير بمحافظة أبوعريش في المملكة العربية السعودية. وقتل اللاعبون أثناء حصة تدريبية حيث دهست مركبة الدراجين في أحد الطرق الفرعية جنوبي المحافظة.السيارة التي كانت تسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة اصطدمت باللاعبين أثناء التدريبات.
بالصور: مقتل 4 دراجين من نادي اليرموك أثناء حصة تدريبية
الحادث سببته سيارة من نوع هايلكس، حيث قامت بدهس مجموعة من الدراجين وتسببت في وفاة عدد منهم .
بالصور: مقتل 4 دراجين من نادي اليرموك أثناء حصة تدريبية
وأوضح المتحدث الرسمي بالهلال الأحمر السعودي بأنه تم نقل الدراجين المصابين إلى المستشفى من طرف الفرق الإغاثة التي تنقلت إلى مكان الحادث.
وأضاف أن فرق الهلال الأحمر نقلت خمس لاعبين مصابين بعد تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم ونقلت الحالة السادسة عن طريق إسعاف الصحة، بينما نقل مواطن سائق السيارة قبل وصول فرق الإسعاف، ونقلت الحالات إلى مستشفى أبو عريش العام.
وقدم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة التعازي لأسر لاعبي نادي اليرموك للدرجات، مؤكداً أنه سيتم التحقيق في الحادث ومعرفة أسبابه
واتهم عبده أبو شرحة، رئيس نادي اليرموك، قائد السيارة المتهور بإرتكاب جريمة القتل بسبب قيادته المتهورة، فيما أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أنه سيتم فتح تحقيق عاجل في الحادث.