قامت الصحيفة ألمانية "بيلد" بتسجيل الكلبة "ليما" عن طريق موقع الجريدة الألكتروني وباستخدام عنوان صاحب الكلبة، لتكون أول كلبة تمارس حقها بالتصويت لصالح الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، مشاركةً بذلك بتقرير مصير الحزب فيما إذا كان سينضم للإئتلاف الحاكم مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" وحزبها المحافظ.
الكلبة "ليما" تمارس "حقها الانتخابي" وتحدد مصير انضمام الحزب الديمقراطي الاجتماعي للائتلاف الحاكم في ألمانيا
الصحيفة الألمانية قامت بتسجيل الكلبة لتشارك بتقرير مصير انضمام الحزب للإئتلاف الحاكم بألمانيا.
الكلبة "ليما" تمارس "حقها الانتخابي" وتحدد مصير انضمام الحزب الديمقراطي الاجتماعي للائتلاف الحاكم في ألمانيا
وبتغريدة له عبر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني "رالف ستيغنر" عن سخرية الموضوع قائلاً أنها "محاولة للاستهزاء من الداخل للحزب الديمقراطي, والحري بهم أن يستفيدوا منها هم أنفسهم".
بينما صرح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي يوم الثلاثاء بأنهم يعملون على إلغاء تلك العضوية المزيفة والتي تم تسجيلها من أجل خداع المواطنين كما يبدو.
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وسيشارك بالتصويت أكثر من 463,000 عضواً ليقرروا ما إذا كانوا مع أو ضد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، مما سيحدد فيما إذا كان الحزب سيدخل بالإئتلاف الحاكم مع كل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ترأسه ميركل وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي.