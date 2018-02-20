كيف يمكنك معرفة من قام بحظرك عن صفحته على "فيسبوك"؟

لا ريب أن قيام أحد أصدقائك في العالم الافتراضي بإبعادك عن حياته الخاصة وحجب تفاصيلها عنك لهو لأمر محزن، حتى لو كان الحديث عن العالم الافتراضي.
ويمتلك البعض أسباباً وجيهة تحدوهم لحظر أحدهم على صفحاتهم في "الفيسبوك"، وهذا بطبيعة الحال يدخل ضمن إطار الحق الذي يتمتعون به في اختيار محيطهم الاجتماعي وعلاقاتهم الشخصية حتى لو كان الحديث هنا عن عالم افتراضي، ولكن في المقابل من حق مستخدم "الفيسبوك" أن يعلم من هم أولئك (الأصدقاء) الذين يدفعونه بعيداً عن حياتهم الخاصة، ولمعرفة أولئك الأشخاص عليك القيام بالخطوات التالية:
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لمعرفة من حظرك على فيسبوك
أولاً: الذهاب إلى مربع البحث وكتابة اسم من تعتقد بأنه قام بحظرك، وإذا لم تتمكن من العثور عليه، فهذا يعني أنه قد قام بحظرك أو أنه قد أغلق حسابه على "الفيسبوك"، وفي حال قام أحدهم بحظرك عن صفحته على "الفيسبوك" فلن تكون قادراً على استعراض ملف التعريف الخاص بهم وإرسال طلب صداقة أو إرسال تعليق.
الخطوة الثانية: إذا استطعت الوصول إلى محادثة قديمة معهم موجودة في صندوق الرسائل الخاصة بك، انقر عليها وفي حال كان الاسم أسوداً، ولا تفعيله، فعلى الأرجح أنه قد قام بحظرك.
الخطوة الثالثة: هي أن تتوجه مباشرة إلى (صديقك) الذي تنتابك الشكوك حول قيامه بحظرك، وأن تسأله مباشرة إن كان لا يزال بالإمكان الوصول إليه عن طريق "الفيسبوك".