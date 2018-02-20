كيف يمكنك معرفة من قام بحظرك عن صفحته على "فيسبوك"؟

يمتلك البعض أسباباً تحدوهم لحظر أحدهم على صفحاتهم في "الفيسبوك"، وهذا يدخل في إطار الحق الذي يتمتعون به في اختيار محيطهم الاجتماعي حتى لو كان الحديث هنا هو عن العالم الافتراضي، ولكن في المقابل من حق مستخدم "الفيسبوك" أن يعلم من هم أولئك (الأصدقاء) الذين يدفعونه بعيداً عن حياتهم الخاصة.