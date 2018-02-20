ثار بركان جبل سينابونج في إندونيسيا الاثنين وكون سحابة من الرماد ارتفعت إلى خمسة آلاف متر في الهواء. ونفث بركان جبل سينابونج في إندونيسيا رمادا في الهواء ارتفع حتى خمسة آلاف متر.
شاهد ثوران بركان جبل سينابونج
البركان ظل نشطا منذ العام 2010 وبلغ ارتفاعه 2460 مترا وكون سحابة ساخنة من الرماد.
شاهد ثوران بركان جبل سينابونج
البركان الذي ظل نشطا منذ العام 2010 بلغ ارتفاعه 2460 مترا وكون سحابة ساخنة من الرماد في الاتجاه الجنوبي والجنوب الشرقي، وذلك وفقا لتقرير مختصين في البراكين.
ولم يؤثر ثوران البركان على مسارات رحلات الطيران في مدينة ميدان الأقرب.
وثوران البركان اليوم هو الأكبر على الإطلاق في العام 2018. وقبل ثورانه في أغسطس/ آب 2010 ظل بركان جبل سينابونج غير نشط على مدى أربعة قرون.
وتقع إندونيسيا على ما يعرف باسم " حلقة النار في المحيط الهادي" وهي معرضة لأنشطة زلزالية وثوران براكين من حين لآخر.