تداولت وكالات الأنباء الإيرانية مجموعة من الصور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يظهر في تلك الصور مكان سقوط طائرة الركاب الإيرانية في مرتفعات دنا قرب منطقة سميرم جنوب أصفهان، حيث عثرت مروحيات الحرس الثوري الإيراني على حطام الطائرة بعد أن كان البحث عنها متعثراً بسبب الثلوج والضباب الكثيف.
العثور على حطام طائرة الركاب الإيرانية
عثرت مروحيات الحرس الثوري الإيراني على حطام الطائرة المنكوبة بعد أن كان البحث عنها متعثراً بسبب الثلوج والضباب. الكثيف.
العثور على حطام طائرة الركاب الإيرانية
وشاهد سكان قرى محليون مجموعة قطع من الحطام في منطقة قريبة من جبل بازن بير الذي يرتفع 4260 متراً, وهو من أعلى قمم سلسلة جبال دنا.
الطائرة، التابعة لخطوط "آسمان" الجوية الإيرانية، كانت تقوم برحلة داخلية بين مدينتي طهران و ياسوج حين غابت عن شاشات الرادار بعد اقل من ساعة عن اقلاعها، وسقطت على بعد 100 كيلومتر من مدينة أصفهان وسط إيران مودية بحياة 65 شخصاً كانوا على متنها، بما فيهم طاقمها المؤلف من ستة أشخاص.
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المدير الفني لشركة طيران "آسمان"، الكابتن "باهدور أشايري"، نفى وجود أية أعطال تقنية في الطائرة المنكوبة، مع العلم أن الطائرة - وهي من نوع ATR 72-500 - كانت متوقفة عن الطيران لمدة سبع سنوات، وتم إصلاحها وإعادتها للخدمة منذ فترة قريبة جداً.