ليندسي لوهان تظهر محجّبة في أسبوع لندن للموضة المحتشمة

وكانت العاصمة البريطانية شهدت إنطلاقة الموسم الثاني لأسبوع الموضة الذي كانت أطلقته العام الماضي علامة الأزياء المحتشمة التجارية، "أوت إيلان،" والتي تتخذ من لندن مقراً لها.

وولدت لينسي لوهان في عام 1986 بنيويورك، وبدأت حياتها الفنية في سن الطفولة كعارضة للأزياء قبل أن تظهر لأول مرة في افلام من إنتاج شركة ديزني لعام1998 وتمكنت رغم صغر سنها من اكتساب شهرة عالية بتأدية الأدوار القيادية في العديد من الافلام إلا أن ادمانها للكحوليات أثر على حياتها الفنية التي توقفت حتى عام 2008 وتم اعادة تأهيلها وعادت بالمسلسل التلفزيوني شهير ugly betty.

واشتهرت لوهان في الآونة الأخيرة باهتمامها المتزايد في الدين الإسلامي، بعد أن انتقلت للعيش في مدينة دبي الإماراتية. حيث ذكرت في عدة مناسبات مدى حبّها للمدينة العربية، ومدى احترامها وتقديرها لثقافة المسلمين.

كما أن لوهان قامت في العام الماضي أيضاً، بحذف جميع صورها الشخصية من على حسابها في انستغرام، ومن ثم كتبت في أعلى الصفحة، عبارة "السلام عليكم" بالأحرف اللاتينية.

يذكر أن لوهان تعمل حالياً، على العديد من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط، منها فيلم سعودي اسمه "فريم" أي "برواز،" طاقمه مكوّن كلياً من النساء، ويناقش موضوع افتتاح صالات السينما في السعودية، والسماح للسعوديات بعد حوالي 35 عاماً، بدخولها.