آبل تسارع إلى تصحيح ثغرة الحرف المتسبب في "قنبلة النص"

سارعت مجموعة "آبل" لتصحيح الثغرة المتعلقة بحرف هندي والتي أحدثت شللا في أجهزتها منذ أيام حيث توقفت هواتف وأجهزة "آبل" بمجرد وصول الثغرة سواء عن طريق الرسائل أو من خلال بعض التطبيقات. عملاقة التكنولوجيا قامت بتحديث لنظام تشغيل "آي أو إس".

وعلى ما يبدو فقد ظهرت الثغرة الجديدة، والتي أرّقت المستخدمين، في أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة "آبل"، وهي تتمثل أساسا في حرف من حروف "تيلوغو" الهندية. وتمّ اكتشاف الثغرة الجديدة في الإصدار "آي أو إس 11" حيث تتيح للمستخدمين إرسال حرف معين يتسبب بانهيار جهاز الأيفون ويمنع الوصول إلى تطبيقات الرسائل في نظام التشغيل وبعض التطبيقات الشائعة على غرار "واتساب"، "مسنجر" و"فيسبوك". وبمجرد وصول الثغرة عن طريق الرسائل أو من خلال التطبيقات، يتوقف الهاتف تماما.