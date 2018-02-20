آبل تسارع إلى تصحيح ثغرة الحرف المتسبب في "قنبلة النص"

سارعت مجموعة "آبل" لتصحيح الثغرة المتعلقة بحرف هندي والتي أحدثت شللا في أجهزتها منذ أيام حيث توقفت هواتف وأجهزة "آبل" بمجرد وصول الثغرة سواء عن طريق الرسائل أو من خلال بعض التطبيقات. عملاقة التكنولوجيا قامت بتحديث لنظام تشغيل "آي أو إس".
وعلى ما يبدو فقد ظهرت الثغرة الجديدة، والتي أرّقت المستخدمين، في أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة "آبل"، وهي تتمثل أساسا في حرف من حروف "تيلوغو" الهندية. وتمّ اكتشاف الثغرة الجديدة في الإصدار "آي أو إس 11" حيث تتيح للمستخدمين إرسال حرف معين يتسبب بانهيار جهاز الأيفون ويمنع الوصول إلى تطبيقات الرسائل في نظام التشغيل وبعض التطبيقات الشائعة على غرار "واتساب"، "مسنجر" و"فيسبوك". وبمجرد وصول الثغرة عن طريق الرسائل أو من خلال التطبيقات، يتوقف الهاتف تماما.
ويتسبب الحرف فيما يعرف بعيب "قنبلة النص" التي يؤثر في نهاية المطاف على أجهزة أبل.
وتنشط الثغرة على الهواتف بمجرد فتح المستخدم للرسالة التي تحمل الحرف، وسوف تغلق كل التطبيقات في كل مرة يحاول المستخدم فتحها، وذلك في حالة فتح الرسالة التي تحمل الثغرة.
وتصل الثغرة من خلال تطبيقات "واتساب" أو "فيسبوك"، كما يمكنها الوصول عن طريق البريد الإلكتروني لـ "غوغل" أو "جيميل" أو حتى "أوتلوك" حيث تستهدف نظام "آي أو إس". لكن المستخدمين أكدوا أنّ تطبيقات مثل "سكايب" لم تتأثر بالثغرة.
ويبدو أنّ هذه الثغرة تمّ اكتشافها من قبل مدونة "عالم الهاتف" الإيطالية، والتي أكدت أنها تأتي من خلال حرف من حروف اللغة الهندية يُسمى "تيلوغو"، وهو الذي يصيب أنظمة تشغيل أجهزة "آبل" بالشلل. وقد اقترحت مدونة التقنية الإيطالية التي اكتشفت الثغرة بأن ينتظر المستخدم الذي تصل إليه الثغرة حتى أن يعيد الجهاز تشغيل نفسه تلقائيا، لتفادي تأثير الثغرة. وبمجرد ظهور الثغرة قدمت نصائح للمستخدمين بضرورة مسح الثغرة بمجرد استقبالها دون فتحها.
للتذكير "التيلوغو" لهجة يتحدث بها أكثر من 70 مليون شخص في الهند، أي نحو 5 في المائة من مجموع السكان في البلاد.