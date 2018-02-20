إعلان الطوارئ في نيوزيلندا بسبب إعصار "جيتا" المداري
تسبب عاصفة شديدة أعقبت إعصار "جيتا" المداري في نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، في إحداث كوارث طبيعية، خاصة في جنوب البلاد، ما حدا بالسلطات هناك إلى إعلان حالة الطوارئ.
ونشر الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، بيلي هالدين، مقاطع مصورة رصدت جوانب من آثار العاصفة المطيرة في مزرعته في بينهام، مشيراً في تصريحات لـ "رويترز" أنه قام بإجلاء أبقاره وإبعادها عن الخطر.
إلى ذلك ألغت شركة الطيران الوطنية النيوزيلندية اليوم جميع الرحلات من وإلى العاصمة ويلينغتون، فيما ولا تزال مناطق في البلاد تعاني من عاصفة شديدة دفعت السلطات إلى إعلان حالات الطوارئ في بداية شباط / فبراير.
أعصار "جيتا" الذي ضرب الأسبوع الماضي الجزر في المحيط الهادئ من فيجي وتونغا قد انخفضت قوته لتتحول إلى عاصفة شديدة.