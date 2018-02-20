مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ليورونيوز: "ما يحدث في الغوطة الشرقية هو انتقام روسي"

صرح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، خلال لقاء هاتفي حصري، أن الوضع في الغوطة الشرقية ينذر بوقوع مأساة جديدة للمدنيين وأن يتحول المشهد إلى شبيه الذي وقع في أحياء حلب الشرقية. رامي علبد الرحمن طالب تدخل دولي سريع لإيقاف نزيف الدماء في الغوطة الشرقية بأسرع وقت ممكن.

رامي عبد الرحمن: "123 شهيدا في 36 ساعة"

في الغوطة الشرقية، هناك تصعيد عسكري من قبل قوات النظام ولا نعلم حتى هذه اللحظة إذا ما كانت الطائرات الروسية دخلت على خط القصف. منذ ليل أمس وإلى الآن هناك ما لا يقل عن 750 شهيدا وجريحا. المدنيون الذين استشهدوا في 36 ساعة هم 123 شهيدا مدنيا.

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رامي عبد الرحمن: "مخاوف من تكرار مأساة حلب في الغوطة الشرقية"

المخاوف أن يكون مصير الغوطة الشرقية مثل أحياء حلب الشرقية التي حاصرتها روسيا ومن ثم اتفقت مع أردوغان لخروج المقاتلين منها وخضعت لسيطرة النظام. المطلوب الآن أوروبيا ودوليا هو التحرك العاجل لوقف القتل في الغوطة الشرقية

رامي عبد الرحمن: "انتقام روسي"

لعل ما يحدث الغوطة الشرقية هو انتقام من قبل روسيا لما جرى 7 9 الشهر الجاري في محافظة دير الزور عندما أحشد هجوم ميلشيات موالية النظام روسيا على حقل كونيكو للغاز.

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رامي عبد الرحمن: "لا قيمة لمؤتمر سوتشي"

لقد شاهدنا حين رفض جيش الإسلام وطارق الرحمن رفضا الرضوخ للهيمنة الروسية جرى تصعيد من قبل النظام في الخامس والسادس والسابع والثامن من الشهر الجاري أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 250 مدنيا في الغوطة الشرقية

رامي عبد الرحمن: "كيف يمكن للمجتمع الدولي التحدث عن قصف نظام بشار للمدنيين بالغازات السامة والتغافل عن هذه الأعداد الكبيرة من قتلى الغوطة؟"

ما هو مطلوب الآن في أوروبا هو إجراء عاجل لوقف القتل في الغوطة الشرقية. قد يكون ما يحدث اليوم في الغوطة الشرقية هو انتقام روسيا لما حدث في دير الزور، ومن غير المنطقي أن يتكلم المجتمع الدولي عن استخدام نظام بشار لغاز الفلور، في حين لا يتحدث عن سقوط الكثير من الشهداء والجرحى.