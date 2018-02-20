أظهرت لقطات مصورة اللحظات التي تعرضت لها القوات الموالية للحكومة السورية إلى قصف تركي أثناء دخولهم إلى مدينة عفرين.
شاهد لحظة قصف قوات موالية للحكومة السورية أثناء دخولها عفرين
إردوغان يقول إن المدفعية التركية ردت قوات شيعية موالية لدمشق عند عفرين
شاهد لحظة قصف قوات موالية للحكومة السورية أثناء دخولها عفرين
وبعد قليل من وصول قافلة المقاتلين وهم يلوحون بأعلام سورية ويشهرون الأسلحة إلى عفرين، انطلقت نيران المدفعية التركية في محاولة لاستهدافهم.
ويضع ذلك الجيش التركي والفصائل السورية المتحالفة معه في مواجهة مباشرة مع التحالف العسكري الذي يدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد الأمر الذي يزيد من تعقيد ساحة القتال الفوضوية بالفعل في شمال غرب سوريا.
وذكرت وسائل إعلام رسمية تركية أن المدفعية التركية أطلقت أعيرة تحذيرية وأجبرت المقاتلين السوريين على التقهقر قبل أن يصلوا إلى عفرين.
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إردوغان يقول إنها قافلة أرهابيين
قال الرئيس التركي طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن قافلة مقاتلين موالين للحكومة السورية كانت بصدد دخول منطقة عفرين بشمال غرب سوريا عادت أدراجها بعد قصف مدفعي تركي مضيفا أن القافلة كانت مؤلفة من "إرهابيين" تصرفوا بشكل مستقل.
وأضاف إردوغان أنه توصل في وقت سابق إلى اتفاق بشأن القضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني وقال إن الجماعة، التي ذكر أنها مؤلفة من مسلحين شيعة، ستدفع ثمنا باهظا.
وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي "للأسف، يتخذ مثل هذا النوع من المنظمات الإرهابية خطوات خاطئة بالقرارات التي يقدمون عليها. من المستحيل أن نسمح بهذا. سيدفعون ثمنا باهظا".