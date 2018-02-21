ظهر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مع الأمير الوليد بن طلال، مساء أمس في مهرجان "الجنادرية 32"، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الاثنان بعد الإفراج عن الأخير من فندق "ريتز كارلتون" بعد احتجازه وعشرات آخرون في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد.
"الجنادرية" يشهد أول لقاء علني للملك سلمان والأمير طلال بعد إطلاق سراحه
ظهر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مع الأمير الوليد بن طلال، خلال حفل "العرضة"، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الاثنان بعد الإفراج عن الأمير الوليد من فندق "ريتز كارلتون".
"الجنادرية" يشهد أول لقاء علني للملك سلمان والأمير طلال بعد إطلاق سراحه
وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال عندما أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد قبل نحو أربعة أشهر، وخلال هذه المدة سعت الحكومة إلى التوصل لتسويات مالية مع معظم المشتبه تجمع من خلالها نحو 100 مليار دولار.
وبثت وكالة الأنباء السعودية صورة جمعت العاهل السعودي والأمير بن طلال والأمير خلال حفل "العرضة"، التي تمثل أحد أبرز ملامح "الجنادرية"، وهي رقصة شعبية جماعية بالسيوف من التراث الشعبي الواسع الانتشار في دول الخليج العربي.
وكان مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة انطلق بنسخته الـ32 في السابع من الشهر واستمر 21 يوماً ويختتم فعاليته اليوم، والمهرجان تنظمه وزارة الحرس الوطني في العاصمة الرياض سنوياً ويعد أحد أهم المهرجانات الثقافية في الخليج والعالم العربي.