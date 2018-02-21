عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مجلس الأمن الدولي خمس نقاط محورية، كجزء من مقترحه لإنعاش مباحثات السلام المتوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
تعرف على مقترحات عباس الخمسة من أجل إحياء عملية السلام
الرئيس الفلسطيني شدد على عدم مشاركة الولايات المتحدة كوسيط أوحد خلال أي محادثات مستقبلية.
تعرف على مقترحات عباس الخمسة من أجل إحياء عملية السلام
ودعا عباس إلى عقد مؤتمر عالمي للسلام بمنتصف العام الجاري، ليكون نقطة بدء جولة جديدة من المحادثات بين الطرفين.
محمود عباس أمام مجلس الأمن لمواجهة صفقة القرن وإعلان ترامب بشأن القدس
ونستعرض النقاط الخمس الأبرز التي جاءت بخطة عباس وهي:
1- عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور فلسطيني وإسرائيلي إلى جانب الدول الخمس، الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة لدول أخرى عربية وغربية.
2- أن تُعقد محادثات المؤتمر المُقترح انطلاقاً من ثلاثة محاور هي : تصويت مجلس الأمن لقبول فلسطين كدولة عضو بالأمم المتحدة، والاعتراف المتبادل بين فلسطين وإسرائيل لحدود عام 1967، وتشكيل آلية متعددة الأطراف لتتوسط خلال التفاوض على كافة المسائل المتعلقة بالوضع النهائي لتنفيذ الاعتراف.
3- على كلا الطرفين التخلي عن أية خطوات أحادية خلال عملية التفاوض. وعلى إسرائيل التوقف عن التوسع في بناء المستوطنات، بينما ستوقف فلسطين جميع المبادرات المعادية لإسرائيل بمنظمات المجتمع الدولي. كذلك يجب على الولايات المتحدة أن تجمد قرارها، بشأن نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل إلى القدس.
4- أن يتم تنفيذ مبادرة السلام العربية طبقاُ لنسختها الأصلية التي تنص على التوصل لاتفاق إسرائيلي-فلسطيني، قبل أن تعقد أي دولة عربية أخرى اتفاقات مماثلة مع إسرائيل.
5- يطالب الفلسطينيون بانطلاق أي مفاوضات مستقبلية، بناء على قرارات الأمم المتحدة ومبدإ حل الدولتين طبقاً لحدود عام 1967، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين.
وشدد عباس على رفض الجانب الفلسطيني لأي حلول مؤقتة، وكذلك رفضه لحل دولة مستقلة ضمن حدود مؤقتة.