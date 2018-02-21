دبي مشهورة بمشاريعها العملاقة، مثل برج خليفة، الذي يعد أطول مبنى في العالم.
شاهد: فندق "جيفورا" دبي ..ألأطول في العالم
شاهد: "جيفورا" بدبي ..أطول فندق في العالم
شاهد: فندق "جيفورا" دبي ..ألأطول في العالم
وحققت المدينة إنجازا ضخما جديدا حيث دشنت الإثنين الماضي 12 شباط/فبراير أطول فندق في العالم.
وفندق "جيفورا" المصنف في فئة الأربع نجوم يبلغ ارتفاعه 356 مترا ويتسم بطراز ذهبي، ويوفر إطلالة كاملة على دبي وفضاءها.
وكلف المشروع العملاق 1.3 مليار درهم، وهو مكون من 75 طابقا.
وتم افتتاح أبواب "جيفورا" للنزلاء أسبوع بعد تدشينه، أي يوم الإثنين 19 شباط/فبراير.
وقال المدير العام للفندق، جيراج غورسيا، أن بناء "جيفورا" استغرق أربع سنوات.
ووفقا لأرقام موسوعة غينيس العالمية، حطم فندق "جيفورا" الرقم القياسي العالمي الذي كانت تحتله، في السابق، شركة "ماريوت ماركيز" التي كانت تصنف تحت اسم أطول فندق في العالم (355 مترا و35 سنتمترا).
وأضاف جيراج غورسيا: "إن فندقنا مصنف في فئة الأربعة نجوم في دبي. ولكن الخدمات التي نعتزم تقديمها للنزلاء ستكون من فئة الخمسة نجوم، إذ أن زبائننا سيوفر لهم عامل يكاد يكون خاصاً في كافة المرافق. ولذلك أعتقد أننا نتميز عن فئة الفنادق الأربعة نجوم العادية بدبي ".