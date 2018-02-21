تم التصويت وبأغلبية ساحقة داخل البرلمان الأوروبي اليوم،لصالح مقترح يستهدف ضرب قنوات تمويل الإرهابيين و الجهاديين عبر أوروبا.وكان وراء فكرة التصويت هذه، النائب في البرلمان الأوروبي خافيير نارت، وهو نائب عن حزب سيودادانوس الإسباني.هذا الاقتراع سيتبع بتصويت في الجلسة العامة بالبرلمان بداية آذار/مارس .
مقترح برلماني أوروبي لقطع قنوات تمويل الإرهابيين
تم التصويت وبأغلبية ساحقة داخل البرلمان الأوروبي اليوم،لصالح مقترح يستهدف ضرب قنوات تمويل الإرهابيين و الجهاديين عبر أوروبا.وكان وراء فكرة التصويت هذه، النائب في البرلمان الأوروبي خافيير نارت، وهو نائب عن حزب سيودادانوس الإسباني.
مقترح برلماني أوروبي لقطع قنوات تمويل الإرهابيين
Point of view
إن القوانين الأوروبية،تسمح بتحويلات مالية،إلى حد 10 آلاف يورو،لقد رأينا إذن أن ثمة خلايا ارتكبت عمليات إرهابية داخل أوروبا بقليل من الموارد المالية،حيث قاموا باستئجار سيارات و اشتروا مواد اولية لصنع المتفجرات. مواجهة الشبكات المالية للإرهابيين تتطلب ايضا معالجة أسباب الإرهاب الذي تحتضأستاذ بكلية مقارنة الأديان بجامعة آنتوربن
وفي حديث ليورونيوز، قال النائب في البرلمان الأوروبي خافيير نارت
ما نطمح إلى تحقيقه، هو إيجاد وسائل مساعدة داخل الهيئات و المؤسسات حتى تتمكن من بناء أرضيات صلبة للقيام بتحريات ومتابعة أذرع التمويل المصغر للإرهاب.وهناك نقطة رئيسية تتمثل في خلق السياقات الممكنة لتقوم أجهزة المخابرات داخل أوروبا بتبادل المعلومات و تقاسم البيانات.
ولضمان الاستجابة الفعالة لهذه التحديات، أنشأ اليوروبول في كانون الثاني / يناير 2016 المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وهو مركز عمليات ومركز خبرة يعبر عن الحاجة المتزايدة للاتحاد الأوروبي إلى تعزيز محاربته للإرهاب.
وينضوي تحت الجهاز قسمان برنامج تتبع تمويل الإرهابيين و وحدة الاستخبارات للشؤون المالية
وفقا لتقرير يوروبول 2017 فقد تم تمويل الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ضربت أوروبا من خلال شبكات تمويلية مشروعة وغير مشروعة، . ويعتقد أن ما يصل إلى 40 في المائة من العمليات الإرهابية في أوروبا تمول جزئيا على الأقل من خلال الجريمة، ولا سيما الاتجار بالمخدرات والسرقة والسطو وبيع السلع وعمليات الاحتيال .
ويرى الأستاذ ابراهيم ليتوس، وهو استاذ بكلية مقارنة الأديان بجامعة آنتوربن
إن القوانين الأوروبية،تسمح بتحويلات مالية،إلى حد 10 آلاف يورو،لقد رأينا إذن أن ثمة خلايا ارتكبت عمليات إرهابية داخل أوروبا بقليل من الموارد المالية،حيث قاموا باستئجار سيارات و اشتروا مواد اولية لصنع المتفجرات. مواجهة الشبكات المالية للإرهابيين تتطلب ايضا معالجة أسباب الإرهاب الذي تحتضنه بعض السجون و المساجد و حتى وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول موفد يورونيوز إلى البرلمان الأوروبي، عيسى بوقانون
"أهم التحديات التي تواجه أوروبا في معركتها ضد الإرهاب هي القضاء على اسباب الإرهاب،ومنها محاربة الخطابات المتطرفة،في المساجد و المدارس الخاصة و في السجون و عبر وسائل التواصل الاجتماعي"