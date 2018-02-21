يمكن للمسافرين في القطار، السفر بين المملكة المتحدة وهولندا، لمدة حوالي ثلاث ساعات ونصف، في سرعة تصل إلى 300 كيلومترا في الساعة.
يوروستار تدشن أول خط للقطار من لندن إلى أمستردام
يوروستار تدشن أول خدمة قطار من لندن إلى أمستردام
يوروستار تدشن أول خط للقطار من لندن إلى أمستردام
وينخرط هذا المشروع ضمن خطة الاستثمار في مجال السكك الحديدية، أي في قطارات جديدة ومتطورة، بالإضافة إلى تعزيز الاتصال بالشبكة الأوروبية.
وكلف الإنجاز مليار جنيه استرليني (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي).
ومن المأمول أن تساعد الخدمة الجديدة في زيادة تدفق حركة المرور إلى هولندا في وقت تعاني فيه حركة المسافرين في أوروبا من بطء وكساد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق خدمة قطار يوروستار الجديدة التي تصل بين لندن وأمستردام في 4 نيسان/أبريل المقبل.
وقد بدأ بيع التذاكر على موقع يوروستار على الإنترنت أمس الثلاثاء.
"يسرنا أن نعلن أنه سيتم إطلاق قطارنا المباشر الجديد من لندن إلى أمستردام في 4 نيسان/أبريل 2018 المقبل. ويمكن شراء التذاكر منذ 20 شباط/فبراير"
تفاصيل لوجيستية:
وسعر التذكرة في اتجاه واحد يبدأ من حوالي 35 جنيه استرليني (نحو 49 دولار أمريكي).
رحلتان من لندن إلى أمستردام يوميا: الأول في 8.31 صباحا والثاني 17.31 مساءً.