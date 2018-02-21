شاهد: فيضانات تغمر ولاية إنديانا
أغلقت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج العديد من الطرق في جميع أنحاء ولاية إنديانا الشمالية في الولايات المتحدة.
ونشرت دائرة الإرصاد الجوية الوطنية، أمس الثلاثاء، تحذيرات من الفيضانات التي تغطي ثلث شمال إنديانا.
وباتت عدة سيارات عالقة فى المياه المرتفعة ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات خطيرة.
واستخدمت وكالة الطوارئ في مقاطعة إلخارت قوارب لمساعدة قاطني اثني عشر منزلا على طوال حديقة باوغو كريك.
كما تأثرت مدينة كوفينغتون في كنتاكي بالفيضانات الشديدة.