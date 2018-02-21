تبرع الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل بمبلغ نصف مليون دولار أمريكي لصالح الطلبة الناجين من حادث مقتل 14 طالباً بمدرسة في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي.
جورج كلوني وزوجته يتبرعان بنصف مليون دولار للناجين من حادث باركلاند
كلوني وزوجته ألهما مشاهير آخرين كأوبرا وينفري وستيفن سبيلبرج للقيام بتبرعات مشابهة.
جورج كلوني وزوجته يتبرعان بنصف مليون دولار للناجين من حادث باركلاند
وقال كلوني أنه وزوجته سيشاركان في مسيرة "من أجل حياتنا" التي ينظمها طلاب بالمدرسة للتنديد بانتشار بيع الأسلحة بالولايات المتحدة يوم 24 آذار/مارس المقبل.
ويواجه نيكولاس كروز (19 عاما) الطالب السابق بالمدرسة والمشتبه به في الواقعة عددا من تهم القتل بعد مقتل 14 طالباً وثلاثة من العاملين وإصابة أكثر من عشرة آخرين عندما فتح النار من بندقية نصف آلية في أدمى حادث قتل جماعي بمدرسة ثانوية في الولايات المتحدة.
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وانضمت المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري والمخرج ستيفن سبيلبرج لكلوني وزوجته، حيث أعلن كل منهما عن التبرع بمبلغ نصف مليون دولار لصالح المسيرة.