بسبب محاولة احتيال غريبة.. تغريم ألماني بمبلغ 208 آلاف يورو

تم تغريم رجل ألماني بمبلغ 208 آلاف يورو (258 ألف دولار)، بسبب قيامه بالغش في الخدمة الذاتية للدفع داخل سوبر ماركت.
وأدانت محكمة مدينة ميونخ (جنوب ألمانيا) رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما، بالسرقة، بعد أن حاول تمرير كبد العجل، الذى تبلغ قيمته 47 يورو، على أنه فاكهة ثمنها أقل.
الرجل الذي لم يتم التعرف عليه، فعل الشيء نفسه ثلاث مرات من قبل، ومُتهم ومُدان سابقا في أعمال سرقة وتهرب ضريبي.
واستندت المحكمة في حكمها بالغرامة على دخل الرجل الشهري، إذ يتقاضى مبلغ 24،000 يورو.
وقد أطلق سراحه من السجن مؤخرا، حيث كان محتجزا بسبب السرقة منذ كانون الأول/ديسمبر.
وقال المتحدث باسم محكمة ميونيخ، كلاوس بيتر جوينجست، الثلاثاء، إن المدّعى عليه لم يستأنف الحكم الذى صدر الشهر الماضى.