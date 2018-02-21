نشر موقع "ادرس في أوروبا" الترتيب السنوي للتعليم بالدول الأوروبية طبقاً لثلاثة قياسات أساسية: الدول الأكثر جذباً للطلاب الأجانب، وأفضل دول من حيث المستوى العلمي للجامعات، بالإضافة لترتيب الدول الأرخص من حيث المعيشة وتكاليف الدراسة.
دراسة: ألمانيا الأكثر جذباً للطلاب الأجانب بأوروبا وبولندا الأرخص
الجامعات البريطانية تصعد لقمة المستوى العلمي بأوروبا، إلا أن ارتفاع تكاليف الدراسة والإقامة بها يجعلها في المرتبة الثانية من حيث اجتذاب الأجانب.
دراسة: ألمانيا الأكثر جذباً للطلاب الأجانب بأوروبا وبولندا الأرخص
وجاءت المانيا في المرتبة الأولى من حيث اجتذاب الطلاب الأجانب، تليها كل من بريطانيا ثم فرنسا ثم هولندا وروسيا وسويسرا والسويد وبلجيكا وإيطاليا وبولندا.
أما على المستوى العلمي للجامعات، ارتقت بريطانيا للمركز الأول بعد أن حازت عليه ألمانيا العام الماضي، تليهما هولندا وفرنسا وروسيا وسويسرا وإيرلندا والسويد ثم إيطاليا إسبانيا.
ويلاحظ أن الدولة الأكثر جذباً ليست بالضرورة هي الأرقي على المستوى العلمي، إذ تدخل حسابات أخرى في معادلة اختيار الطلاب للدولة مقر الدراسة كالتكاليف واللغة وغيرها.
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أما على مستوى التكاليف، جاءت بولندا في المركز الأول كأرخص دولة أوروبية للطلاب الأجانب، تليها صربيا والمجر ورومانيا وتركيا واليونان ثم البرتغال وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا.
ويلاحظ سيطرة دول شرق أوروبا على قائمة الدول الأرخص حيث تنخفض فيها تكاليف المعيشة بشكل عام.
وتتذيل بريطانيا قائمة الدول الأقل كلفة، حيث يحتاج الطالب الأجنبي إلى 23000 جنيه إسترليني بالعام الدراسي الواحد مقارنة بسبعة آلاف يورو سنوياً في بولندا.