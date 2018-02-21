علّقت حكومة إقليم كردستان العراق السفر إلى السعودية لأداء العمرة في مكة المكرمة إلى حين تسيير رحلات مباشرة من الإقليم إلى المملكة، في خطوة يراد منها الضغط من أجل رفع الحظر الذي فرضته الحكومة العراقية على الرحلات الجوية الدولية في مطارات الإقليم.
اقليم كردستان العراق يعلّق سفر الحجّاج إلى السعودية
علّقت الحكومة في كردستان السفر إلى السعودية لأداء العمرة في مكة المكرمة إلى حين تسيير رحلات مباشرة من الإقليم إلى المملكة.
اقليم كردستان العراق يعلّق سفر الحجّاج إلى السعودية
وقال المسؤول من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان مريوان نقشبندي: إن "المندوبين الأكراد الذين التقوا مع مسؤولين من هيئة الطيران المدني العراقية عادوا الى بلادهم الان من دون أن يتم التوصل الى اتفاق مع المسؤولين العراقيين لفتح المطارات في اقليم كردستان".
وأضاف نقشبندي: "انهم قدموا فقط مسودة للاجتماعات الى المسؤولين العراقيين لحثهم على اعادة فتح المطارات في اقليم كردستان".
وكان إقليم كردستان شهد في الخامس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الماضي استفتاء على الاستقلال، ورداً منها على هذا الإجراء اتخذت الحكومة العراقية العديد من الإجراءات بحق الإقليم من بينهم حظر الرحلات الجوية التي تربط كردستان بالعالم الخارجي.