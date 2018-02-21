بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي استقبل الجيش الإسرائيلي الأربعاء مسيرة فلسطينية أمام سجن عوفر قرب رام الله للمطالبة بالإفراج عن الناشط منذر عميرة (43عاما) رئيس اللجنة التنسيقية العليا في الضفة الغربية والذي مثل أمام محكمة عسكرية في سجن عوفر.
الجيش الإسرائيلي يفض مسيرة سلمية قرب رام الله بالرصاص وقنابل الغاز
مسيرة سلمية أمام سجر عوفر قرب رام الله تطالب بالافراج عن الناشط الفلسطيني منذر عميرة والجيش الإسرائيلي يواجهها بقنابل الغاز والرصاص المطاطي ويعتدي على الصحفيين.
الجيش الإسرائيلي يفض مسيرة سلمية قرب رام الله بالرصاص وقنابل الغاز
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت عميرة أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في مدينة بيت لحم أثناء تظاهرة ضد قرار ترامب بشأن القدس واعتقال الأطفال الفلسطينيين والزج بهم في السجون الإسرائيلية.
حيث كان يحمل الناشط الفلسطيني ملصقا للأسيرة الطفلة عهد التميمي ووالدتها وابنة عمها قبل أن يتم القبض عليه وتقييده والاعتداء عليه بالضرب.
ومنذ ذلك الوقت، يتم في كل مرة تمديد الاعتقال وتأجيل المحاكمة.
وقد وضع المتظاهرون على وجوههم صورا وأقنعة تحمل صور الأسير عميرة الذي يعتبر من أبرز الوجوه الفلسطينية في حملة المقاطعة وهو مدافع شرس ضد التطبيع مع دولة إسرائيل.
وقد ذكر مصطفى البرغوثي الذي شارك في المظاهرة بأن الجنود الإسرائيليين قد واجهوا المسيرة السلمية بعنف شديد والقنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع والرصاص وقال إن الجنود استهدفوا حتى الصحفيين الذين جاؤوا لتغطية المسيرة واعتقلوا واحدا منهم أثناء تأديته لعمله.