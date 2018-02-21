مقولة إن سيارة كل شخص تعكس طبيعة شخصيته تنطبق بشدة على أشهر لاعبي كرة القدم بالعالم، فنجد منهم من يمتاز بالاندفاع والعفوية قائداً لسيارات تشتهر بسرعاتها الفائقة.
بالصور: أبرز السيارات الفارهة التي يقودها أشهر لاعبي العالم
نقدم لكم مجموعة من أقوى السيارات التي يمتلكها نجوم كرة القدم ضمن أساطيلهم المتعددة.
بالصور: أبرز السيارات الفارهة التي يقودها أشهر لاعبي العالم
وهناك من اللاعبين من يُفضل اللعب الهادئ الكلاسيكي، فيقتني سيارات من نفس الطراز، وهناك اللاعب صاحب اللعب المباشر الذي يُفضل شراء سيارة فعالة بغض النظر عن سحر شكلها.
نستعرض لكم أنواع السيارات التي يقودها بعض من أبرز لاعبي كرة القدم بالعالم.
النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ذو الشخصية الفخورة أحياناً والمتعجرفة في أحيان أخرى يقود سيارتي بورش 918 سبايدر وفيراري إنزو.
ويمتلك أفض لاعب في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطول من السيارات باهظة الثمن، أبرزها سيارة بوغاتي فيييرون.
ليونيل ميسي يقود دودج تشارجر إس آر تي 8 ومازيراتي غران توريزمو ضمن أسطوله الخاص.
أغلى لاعب في العالم، البرازيلي نيمار، يقود أودي آر 8 جي تي سبايدر ضمن سياراته الأخرى.
المهاجم البلجيكي لمانشستر يونايتد، روميلو لوكاكو، يفضل السيارة البينتلي كونتينينتال جي تي.
مهاجم الغابون ونادي أرسنال الجديد بيير إيمريك أوباميانج يعيش حياته بالحارات السريعة عبر قيادته لأستون مارتن دي بي 9.
نجم فرنسا ومانشستر يونايتد بول بوجبا يقود سيارة مازيراتي غران توريزمو.
صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل يظهر الولاء لصناعة بلده بقيادة مرسيديس إس إل إس.
نجم ويلز وريال مدرير جاريث بيل يقود مرسيديس إس إل إس.
مهاجم فرنسا وريال مدريد كريم بنزيمة يقود فيراري 599 جي تي بي ضمن أسطول من السيارات الفاخرة التي يمتلكها اللاعب الذي يشتهر بامتلاكه تلك السيارات اكثر من شهرته بتسجيل للأهداف.