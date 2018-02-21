أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته إلى وزارة العدل يطلب فيها حظر الأجزاء التي تجعل البنادق نصف الآلية تطلق النار على نحو أسرع وأكثر كثافة.
ترامب يأمر بحظر الأجهزة التي تجعل الأسلحة تطلق النار بشكل أسرع
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته إلى وزارة العدل يطلب فيها حظر الأجزاء التي تجعل البنادق نصف الآلية تطلق النار على نحو أسرع وأكثر كثافة ومن المقرر أن يتم الانتهاء من اللوائح خلال الأيام القادمة.
ترامب يأمر بحظر الأجهزة التي تجعل الأسلحة تطلق النار بشكل أسرع
وذكرت المتحدث باسم البيت الأبيض، سارة ساتدرز أن من المقرر أن يتم الانتهاء من اللوائح الخاصة بهذه الإجراء خلال الأيام القادمة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام على قيام شاب مسلح في فلوريدا بإطلاق النار على مدرسة ثانوية ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.
ووصف ترامب القاتل حينها بانه مختل عقلياً وقال "الكثير من الدلائل تظهر أن مطلق النار في فلوريدا نيكولاس كرووز كان مختلا عقليا، حتى أنه كان قد طرد من المدرسة لسوء سلوكه"، لكن ترمب ابتعد عن دعوة الأميركيين وسلطات الأمن للخوض في حوار حول تفشي انتشار الأسلحة بين المواطنين العاديين، أو ضرورة مناقشة فرض قوانين تقلص ذلك.
يذكر أن ترمب كان حذر الأميركيين خلال حملته في انتخابات الرئاسة عام 2016 "إذا انتخبتم هيلاري كلينتون فإنها ستأخذ أسلحتكم".
ويقتل سنوياً الآلاف من الأميركيين عن طريق إطلاق النار في حوادث داخلية مختلفة، إلا أن الحزب الجمهوري، وفي درجة أقل الحزب الديمقراطي، يرفضون فرض المزيد من القيود على شراء وبيع واقتناء السلاح.