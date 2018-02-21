قام الطاقم الجوي بطائرة تابعة للخطوط الإمارتية بطرد مسافرة بريطانية وصديقها قبل دقائق من إقلاع رحلتهم المتجهة من برمنجهام إلى دبي بسبب معاناتها من بعض آلام الدورة الشهرية.
لماذا طرد طيران الإمارات مسافرة بريطانية من على متن رحلة متجهة لدبي؟
إحدى المضيفات بالطائرة سمعت الراكبة البريطانية تشكو لصديقها من آلام خفيفة بالمعدة، فقررت تصعيد الأمر لفريق طبي استشاري.
لماذا طرد طيران الإمارات مسافرة بريطانية من على متن رحلة متجهة لدبي؟
المثير في الأمر أن المسافرة، بيث إيفانز، البالغ عمرها 24 عاماً، لم تشك لطاقم الطائرة من تلك الآلام ولم تطلب مساعدتهم، بل سمعتها إحدى المضيفات وهي تتحدث لصديقها عن ألم بالمعدة.
وبعد سؤالها عن حالتها، قالت المضيفة إن إيفانز بحاجة كشف طبي متخصص، إلا أن عدم وجود طبيب متاح دفع طاقم الطائرة للإصرار على مغادرة إيفانز وصديقها للرحلة دون حصولهما على تعويض مالي.
وقال صديق إيفانز، جوش موران: "إنه أمر جنوني أن نُطرد من على متن الطائرة بسبب آلام الدورة الشهرية...لم يأتوا بأحد ليفحص حالتها. فقط قاموا بالاتصال بفريق طبي في الولايات المتحدة ثم قرروا أن بيث لا يمكنها السفر".
واضطرت إيفانز وباربر إلى دفع ما يقرب من 700 دولار أمريكي لحجز رحلة بديلة من أجل قضاء إجازتهم المقررة بدبي.
وتحتفظ شركات الطيران بحق إنزال الركاب أصحاب الحالات الطبية التي يمكن ان تتطور للأسوأ خلال الرحلات الجوية.
وقال متحدث باسم شركة الطيران الإماراتية إن الشركة لم تكن تريد أن تخاطر بصحة المسافرة حال زادت آلامها خلال الرحلة.